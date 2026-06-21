Antonio Sebastiá renueva como presidente de la Colla del Rei Barbut de Castelló
La entidad cumplirá 50 años en el 2027 y ya se está trabajando para que sea una celebración inolvidable
La Colla del Rei Barbut de Castelló celebró ayer sábado una Asamblea General extraordinaria en la que, tal como recogen los estatutos de la entidad, se procedió a la elección de la presidencia para los próximos dos años. Antonio Sebastiá Tirado fue reelegido como presidente, renovando así su cargo al frente de la colla.
Tras su proclamación, Sebastiá se dirigió a los socios para agradecer la confianza depositada tanto en su persona como en el resto de miembros de la Junta Directiva. En su intervención, el presidente destacó la importancia del nuevo periodo que ahora comienza, marcado por una efeméride especialmente relevante para la entidad.
Sebastiá recordó que el próximo año la Colla del Rei Barbut cumplirá 50 años, una fecha que calificó como “un gran reto” para la agrupación. En este sentido, explicó que la entidad ya ha iniciado contactos con diferentes asociaciones, organismos oficiales y otros actores sociales con el objetivo de preparar diversos actos conmemorativos que conviertan este aniversario en una celebración inolvidable.
“Yo personalmente y todo el equipo de la Junta Directiva lo afrontamos con ilusión”, señaló el presidente, quien también subrayó que la magnitud del trabajo que tienen por delante hará imprescindible la implicación de todos los socios.
Sebastiá insistió en que la participación del conjunto de la entidad será clave para que la Colla del Rei Barbut vuelva a ser “un gran faro en Castelló” y continúe marcando las fiestas y la cultura de la ciudad.
El presidente cerró su intervención con el lema de la entidad: “Bon pit, bon cànem”.
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