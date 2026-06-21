Carrasco defiende que la citricultura debe seguir siendo una actividad que "define el alma" de Castelló

La alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, defiende que la citricultura debe seguir siendo una actividad que "define el alma" de la ciudad. La primera edil ha recibido la visita del presidente de la Asociación Profesional de Exportadores de Fruta de la Provincia de Castellón (Asociex), Jorge Garcia, acompañado por otros miembros de la Junta Directiva de esta asociación. Un encuentro en el que también ha estado presente el concejal de Agricultura.

Carrasco ha comentado que "la actividad agrícola es parte inseparable de Castellón y de su historia nuestro patrimonio medioambiental y siguen siendo sustento y fuente de ingresos de numerosas familias en nuestra ciudad".

Según ha aseverado, "la actividad agrícola, en especial la citricultura, es clave para la ciudad de Castellón, no sólo desde plano económico, sino también desde el punto de vista cultural y, por supuesto medioambiental". "Esa herencia labradora hace que podamos tener una ciudad más dinámica, más orgullosa de sus raíces, más verde y sostenible. La citricultura debe seguir siendo una actividad que define el alma de Castellón", ha apostillado.

"Castellón esté inmerso en su tercera transformación, abriéndose a nuevos sectores y actividades. Pero el ADN agrícola permanece muy presente en muchos ámbitos en nuestra ciudad y queremos que así siga siendo", ha declarado la alcaldesa.

MEDIDAS DE APOYO A LOS AGRICULTORES LOCALES

La primera edil ha querido también hacer hincapié ante los miembros de Asociex en que "desde el actual Gobierno municipal trasladamos todo nuestro apoyo al sector agrícola de Castellón, a los agricultores y agricultoras propietarios de esos huertos que son parte inseparable de la historia, cultura, y del día a día de nuestra ciudad".

"Y seguimos fomentando e incentivando la actividad de las fincas que están en producción, evitando su abandono y trabajando en medidas como la bonificación del IBI a nuestros agricultores o la creación de un Banco de Tierras", ha agregado.

También ha trasladado que "somos conscientes de los principales retos y amenazas que tiene en la actualidad el sector citrícola como son las políticas arancelarias, la competencia desleal de terceros países, unido a la aparación de nuevas plagas en los campos, el abandono de explotaciones y también la ausencia de relevo generacional".

"Ante estas circunstancias --ha proseguido-- como administración no podemos más que mostrar nuestro más firme respaldo a las reivindicaciones de Asociex y seguir introduciendo políticas de apoyo a la actividad agrícola y a la pervivencia de los campos y huertos en la ciudad de Castellón".

La alcaldesa de Castelló ha recibido también, de manos del presidente de Asociex, una imagen de la Virgen de la Naranja, patrona de los citricultores, agricultores y comerciantes, realizada en cerámica. Begoña Carrasco ha recordado que "el pasado mes de mayo celebramos la festividad de la Virgen de la Naranja en la Basílica del Lledó, donde hay una capilla dedicada también a esta Virgen".

Carrasco ha enfatizado que "precisamente uno de los tesoros más grandes de nuestra ciudad, como es la Mare de Déu del Lledó, nació entre las manos de un labrador, Perot de Granyana. Por tanto, nuestras señas de identidad están profundamente ligadas a la agricultura, como lo están la Mare de Déu del Lledó con la Virgen de la Naranja".

'MERCAT DE LA TARONJA'

La dirigente municipal también ha hecho balance de la actividad de una nueva temporada del 'Mercat de la Taronja', que finalizó el pasado 31 de mayo.

Carrasco ha apuntado que "durante este curso, que arrancó el 19 de octubre de 2025, los castellonenses han comprado 141.980 kilos de cítricos a través de este punto de venta directo entre productores y consumidores, sin intermediarios, y que apuesta por el producto Km. 0. Un producto que llega directamente desde los huertos que rodean nuestra ciudad, formando un gran cinturón verde. En total han sido hasta 23 vendedores diferentes los que han ofrecido las naranjas, mandarinas o limones este año, fomentando el mantenimiento de la actividad en los huertos de Castellón".

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Finalmente la alcaldesa ha querido subrayar que "cada compra que nuestros vecinos y vecinas realizan en el 'Mercat de la Taronja' beneficia tanto a los consumidores y vendedores de los magníficos cítricos que produce nuestra tierra. Pero también tiene un beneficio intangible que es el de la apuesta por un estilo de vida, por una manera de vivir que nos define como pueblo como es el cultivo de la naranja y el mantenimiento de la actividad agrícola como parte del día a día de Castellón".