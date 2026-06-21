Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló

Bares, qué lugares, tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar. Así rezaba la mítica canción de Gabinete Caligari. Y es que hay bares que no son solo bares. Son lugares donde se queda sin mirar demasiado el reloj, donde siempre hay alguna cara conocida y donde una caña puede acabar convirtiéndose en una conversación muy extensa. Uno de esos locales del centro de Castelló ha anunciado su cierre tras 12 años de actividad.

El establecimiento ha comunicado la decisión a través de una carta de despedida publicada en sus redes sociales, en la que se hace un balance de todo lo vivido durante más de una década. “12 años dan para muchas historias. Miles de cervezas servidas. Miles de conversaciones. Miles de momentos compartidos”, han señalado en el mensaje.

Su propietario, Luis Serrano, fue reconocido en 2025 como el mejor tirador de cerveza del arco mediterráneo tras ganar el Campeonato de Tiraje de Cerveza de Levante organizado por Estrella Galicia. Y es por ello que el establecimiento tenía el privilegio de ser el bar donde mejor se tiraban las cañas de Castelló.

La Bicicleta

“Hoy nos toca despedirnos de La Bicicleta”, añaden en una publicación en la que agradecen el apoyo de todas las personas que han formado parte de la historia del bar: desde quienes entraron una sola vez hasta quienes prácticamente tenían mesa fija.

La Bicicleta se despide así de la calle Ensenyança, 13, de la ciudad. El conocido bar de Castelló ha sido durante estos años punto de encuentro para muchos vecinos, clientes habituales y amantes de la cerveza.

Durante este tiempo, el local ha sido mucho más que un bar para una parte de su clientela. Sus responsables han querido dar las gracias “a clientes, amigos, vecinos y a todos los que habéis contribuido a que este lugar fuera mucho más que un bar”. Una despedida con tono emotivo para un establecimiento que ha formado parte de la vida cotidiana del centro de Castelló.

El mejor tirador de cerveza

En una entrevista concedida a Mediterráneo tras ganar el campeonato de tiraje, Serrano explicaba que no había grandes secretos para servir bien una cerveza, más allá de “practicar, practicar y practicar”. También hablaba de la importancia de la “ilusión y la pasión por el producto”, dos ideas que han acompañado la trayectoria de un local especializado en cerveza y ambientado con motivos ciclistas.

Noticias relacionadas

Fiesta de despedida

Antes de bajar la persiana por última vez, La Bicicleta celebrará una fiesta de despedida el sábado 27 de junio. Según ha anunciado el propio bar, habrá DJ, cerveza fría, muchas anécdotas que recordar y alguna sorpresa más. “Si alguna vez formaste parte de La Bicicleta, este día también es tuyo”, han apuntado sus responsables.