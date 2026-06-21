Compromís pide reforzar la climatización de los edificios públicos de Castellón ante las altas temperaturas

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha presentado una moción para el pleno ordinario del mes de junio con el objetivo de impulsar la climatización eficiente de los edificios públicos municipales y reforzar el plan Resol, destinado a promover la transición energética en la provincia

La iniciativa llega en un contexto marcado por el incremento de las temperaturas extremas y las primeras olas de calor de un verano que se prevé especialmente intenso. Según ha explicado el portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, "las administraciones públicas deben actuar con responsabilidad para garantizar que los espacios públicos sigan ofreciendo unas condiciones adecuadas de confort, salud y seguridad para toda la ciudadanía".

Sin sistemas suficientes

La moción pone el foco en la situación de muchos edificios públicos de Castellón, especialmente en municipios pequeños, que todavía no disponen de sistemas suficientes de climatización o de eficiencia energética. Entre los espacios afectados se encuentran centros educativos, instalaciones deportivas, bibliotecas, centros sociales y dependencias municipales de atención ciudadana.

Guardiola ha destacado que «los efectos del cambio climático ya forman parte del día a día de nuestros pueblos y ciudades, y eso obliga a las instituciones a acelerar las inversiones que permitan adaptar las infraestructuras públicas a esta nueva realidad». En este sentido, Compromís valora positivamente los resultados del plan Diputació Resol, que ha permitido avanzar en la instalación de placas fotovoltaicas, el autoconsumo energético y la modernización del alumbrado público, pero considera necesario incrementar su dotación económica.

La propuesta plantea la creación de una línea específica de ayudas destinada a la climatización eficiente de los edificios públicos municipales, aprovechando las energías renovables para reducir los costes energéticos y mejorar la sostenibilidad de los equipamientos públicos. Además, establece como prioritarios los centros educativos, las instalaciones deportivas, las bibliotecas, los espacios de atención ciudadana y los centros sociales, especialmente durante los meses de verano.

Compromís también reclama a la Generalitat Valenciana que acelere las inversiones pendientes para la climatización sostenible de los centros educativos públicos. La formación recuerda que la comunidad educativa lleva años denunciando las inadecuadas condiciones térmicas de muchas escuelas e institutos y considera imprescindible adaptar estos espacios a los efectos de la emergencia climática.

"No es un lujo"

"Garantizar unas temperaturas adecuadas en los edificios públicos no es un lujo, es una necesidad que afecta a la salud, el bienestar y la calidad de los servicios públicos. Además, hacerlo apostando por las energías renovables permite reducir emisiones y ahorrar recursos públicos", ha concluido Guardiola.

La moción será debatida en el próximo pleno de la Diputación de Castellón e incluye también el traslado de los acuerdos a la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes.