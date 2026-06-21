El Grau proclama a Claudia Albert y María Safont reinas de las fiestas de Sant Pere

El Grau de Castelló activa la cuenta atrás para las Fiestas de Sant Pere 2026, que se celebrarán del 27 de junio al 5 de julio. El Moll de Costa ha acogido este sábado la proclamación de Claudia Albert Giner y María Safont Fallán como reinas, así como de Miguel Ramírez León como presidente infantil.

Cerca de 1.800 personas han asistido a una emotiva gala en la que también han sido proclamadas las integrantes de las respectivas cortes de honor. Durante el acto, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha impuesto las bandas a las dos reinas, acreditándolas como máximas representantes festeras del distrito marítimo.

"Tradición, emoción y orgullo"

Para la primer edila, “las fiestas de Sant Pere son tradición, emoción y orgullo de pertenencia, y representan la unión y el compromiso de todo el Grau". "Quiero poner especialmente en valor el gran trabajo que realiza durante todo el año la Comisión de Fiestas de Sant Pere, con el respaldo del Ayuntamiento, para hacer posible una programación llena de actos tradicionales, culturales, religiosos y taurinos para todos los públicos", ha señalado la munícipe, quien ha deseado a los representantes festeros "que vivan intensamente cada momento y disfruten plenamente de unas fiestas que quedarán para siempre en su recuerdo”.

Junto a la alcaldesa han asistido al acto la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez. También han estado presentes las reinas de las fiestas de Castellón, Clara Sanz y Ana Colón, junto a las damas de la ciudad, acompañadas por el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos.

Carrasco ha sido la encargada de imponer las bandas en una cita que también ha contado con el presidente de la Comisión de Fiestas de Sant Pere, Miguel Valerino. Además de las reinas y el presidente infantil, este año la corte de honor está integrada por Claudia Sáez Milá, María Gómez Vicente, Luna Carrasco Salom, Virginia Blay Villalba, Lucía Gallego Pérez, Edurne Giner Gil, Victoria Rodríguez Martínez, Lucía Benítez García, Marina Cifuentes Victorio y María Ballester Guerrero. Como acompañantes ejercerán Pablo Triguero Bacas, Miguel Domenech Rovira, Javi Ramírez León, Salvador Ramírez Peraire, Nicolás Villanueva Muñoz, Alejandro Benítez García, Raúl Ramírez Peraire y Eric Ramón Reyes.

La corte de honor infantil está formada por Triana Fernández de Marcos Llorens, Martina Boix Martí y Edurne Cataleya Ivascu Rendo. Como acompañantes infantiles ejercerán Yahir Fernández de Marcos Llorens y Alejandro Jiménez Voltes.

El Jardinet del Port, hilo conductor

El espectáculo de proclamación ha tenido como hilo conductor el Jardinet del Port y las históricas presentaciones de las reinas celebradas en este emblemático espacio del Grau. El escenario ha recreado el jardín, con sus árboles, palmeras y su fuente, y ha rendido homenaje al artista grauero Inocencio Sanz Barrera, responsable de los decorados de aquellas presentaciones.

La actuación también ha recuperado el ambiente de los bailes de las décadas de 1960 y 1970 mediante la interpretación de un foxtrot, un chachachá y un pasodoble, acompañados de personajes y escenas cotidianas vinculadas a la tradición marinera del Grau.

La responsabilidad de ejercer como mantenedora del acto ha recaído este año en Lledó Querol Albiol, quien fue reina de las fiestas del Grau en 2001, hace ahora 25 años. Hija y nieta de familia marinera, mantiene una estrecha vinculación con las tradiciones del distrito marítimo, ya que forma parte de la Comisión de Fiestas y de la Junta de Fiestas de Sant Pere, además de pertenecer a la Colla Per Collons.

La ceremonia también ha contado con numerosas ofrendas, encabezadas por la realizada por las reinas de las fiestas de Castelló en representación del Ayuntamiento. A ellas se han sumado las reinas de las fiestas de Benicàssim, Orpesa, Onda, Vilafamés y Segorbe, así como la Falla Corts Valencianes-Polígon III de la Vall d’Uixó.

También han participado peñas, collas, asociaciones, mayorales taurinos, antiguas reinas de las Fiestas de Sant Pere, la Cofradía de Pescadores, la Diputación de Castellón y la Autoridad Portuaria.