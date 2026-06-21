Turismo
Playas accesibles en Castelló: desde flexipasarelas a sillas anfibias y actividades para personas con movilidad reducida
También ofrecen actividades para personas con movilidad reducida en el litoral del Pinar del 22 de junio al 10 de agosto
Las personas con movilidad reducida podrán disfrutar también de forma plena de las tres playas castellonenses (Pinar, Gurugú y Serradal) durante el verano después de que el Ayuntamiento de Castelló, a través del Patronato de Turismo, haya instalado diversos servicios que tienen como objetivo facilitar el acceso y disfrute de las playas a estos usuarios.
Según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, a este diario, entre las principales actuaciones realizadas destaca la adquisición de nuevas flexipasarelas que prácticamente alcanzan la orilla del mar, facilltando el desplazamiento de los usuarios, se han incorporado dos nuevas sillas anfibias para adultos y dos infantiles, así como flotadores adaptados para ambos grupos de edad. También se han adquirido dos juegos de muletas para adultos y niños, además de nuevos toldos destinados a las zonas de sombreado.
A estas mejoras se suman las nuevas plazas de aparcamiento adaptadas ejecutadas en el marco de la reforma de la avenida Ferrandis Salvador, por lo que estos espacios son ahora más amplios, cuentan con una pequeña rampa de acceso y disponen de paso de peatones para cruzar con mayor seguridad el carril bici. Además, las playas ofrecen este año con ocho baños adaptados distribuidos en distintos puntos del litoral, sustituyendo las anteriores instalaciones provisionales.
Como novedad, durante este verano el Ayuntamiento ofrecerá actividades dirigidas a personas con movilidad reducida en la playa del Pinar. Estas acciones se desarrollarán los martes y jueves a las 10.00 horas, desde este lunes hasta el 10 de agosto, y con las que se fomentará la participación activa y el disfrute del entorno costero. Estas actuaciones complementan otros recursos ya existentes en años anteriores, como las orugas eléctricas para facilitar el acceso a la arena, las barandillas instaladas en distintos puntos de las playas, los cambiadores adaptados y la presencia de personal especializado para prestar asistencia a todos los usuarios.
De esta forma, Miralles ha subrayado que el objetivo del equipo de gobierno es que las playas de Castelló «sean espacios abiertos, inclusivos y accesibles para todos». «Estamos realizando un esfuerzo constante para eliminar barreras y garantizar que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, pueda disfrutar del mar y de nuestro litoral con comodidad, autonomía y seguridad», ha explicado la concejala, quien ha destacado la apuesta de Turismo por infraestructuras que permitan que nadie se quede atrás.
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