El poeta José Luis García se impone en los Premis de la Mar de Castelló

El Edificio Moruno del Grau de Castelló ha acogido este domingo el acto de entrega de los XXXIII Premis de la Mar, organizados por la concejalía de Cultura y la Asociación Cultural La Barraca.

Los galardones de poesía en valenciano recuerdan a los poetas Manel Garcia Grau y Miquel Peris Segarra, además de rendir homenaje permanente a la tradición poética grauera. La concejala de Cultura, María España, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, han presidido un emotivo acto que contó con la actuación del cantautor Natxo Ruiz.

Los alumnos Keren Esteve y David Forner se alzaron con los premios grumet Manel García Grau en la categoría de Primaria y Secundaria, mientras que el ganador del premio Miquel Peris i Segarra fue José Luis García. En el transcurso del acto se presentó el poemario La mar dins dels ulls, de Lluis Ferri, ganador de la pasada edición.

Momento de entrega de los reconocimientos. / MEDITERRÁNEO

La concejala María España ha destacado que «una comunidad se construye a partir de aquello que quiere celebrar, que quiere premiar. Por eso el acto de hoy va más allá de la entrega de unos galardones, es un compromiso con la cultura, con la poesía y con el Grao. Cultura y Grao, siempre juntos en el mismo barco...y remando en la misma dirección. Al igual que la poesía, que nos recuerda que no somos solo cifras o pantallas».

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Por su parte, Giner ha ensalzado «la importancia de contar con un premio que es un referente cultural en toda la Comunitat y que cada año gana en participación y prestigio», aludiendo a las treinta y tres ediciones de historia del certamen.