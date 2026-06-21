El PP de Castelló plantea más suelo, inversión y menos impuestos para facilitar el acceso a la vivienda

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional para instar al Gobierno de España a reformar la ley del Suelo, multiplicar la inversión en vivienda, derogar la actual ley de Vivienda y reducir la carga fiscal que encarece el precio final de los inmuebles.

El portavoz popular, Sergio Toledo, ha señalado que “mientras el Gobierno de Pedro Sánchez agrava el problema de la vivienda con más intervencionismo, menos oferta y precios cada vez más altos, el Partido Popular de Castellón pone soluciones concretas sobre la mesa”.

Contener los precios

La declaración recuerda que el precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026. La vivienda usada subió un 13,5% y la nueva un 9,1%. “No hay política de vivienda sin vivienda. Para contener los precios necesitamos más suelo, más inversión, seguridad jurídica y colaboración público-privada”, ha afirmado Toledo.

La propuesta reclama reformar la ley del Suelo para agilizar la obtención de suelo finalista y facilitar la construcción de nuevas viviendas. También plantea quintuplicar la inversión estatal, reducir los impuestos asociados a la compra y derogar una ley de Vivienda que, a juicio del PP, ha reducido la oferta. La propuesta incluye trasladar el acuerdo a los grupos del Congreso con representación por Castellón.

Más de 3.800 nuevos inmuebles

Asimismo, Toledo ha destacado la estrategia del gobierno de Begoña Carrasco para convertir esta legislatura en la de la vivienda. Como ejemplo, ha puesto que el Ayuntamiento prevé impulsar más de 3.800 nuevas viviendas, de las que alrededor del 40% tendrá algún régimen de protección pública, mediante la liberalización de suelo y la colaboración público-privada.

El portavoz popular también ha puesto en valor las nuevas ayudas municipales al alquiler para jóvenes, dotadas con 405.000 euros y que podrán cubrir hasta el 50% de la renta durante un máximo de doce mensualidades.

Noticias relacionadas

“Mientras Sánchez se dedica a intervenir y bloquear, en Castellón movilizamos suelo, promovemos vivienda protegida y ayudamos directamente a los jóvenes para que puedan emanciparse”, ha concluido Toledo.