PSPV y Compromís instan a respaldar los derechos LGTBIQ+ en Castelló

PSPV-PSOE y Compromís han elevado dos propuestas de declaraciones institucionales al Ayuntamiento de Castelló de cara al próximo pleno con motivo del día internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora el próximo 28 de junio, con el objetivo de que el ayuntamiento reafirme su compromiso con la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos del colectivo.

Ambas iniciativas, para salir adelante, deben sumar el apoyo del resto de la corporación provincial. La propuesta socialista, por un lado, busca un acuerdo institucional básico para mostrar el apoyo de la ciudad a la conmemoración del Orgullo, respaldar las actividades impulsadas por las entidades y colectivos LGTBIQ+ de Castelló y reiterar el rechazo del ayuntamiento ante cualquier manifestación de LGTBIfobia, discurso de odio o conducta discriminatoria.

"No plantea ninguna cuestión ideológica"

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que "en un momento en el que vuelven a proliferar discursos que cuestionan derechos que creíamos plenamente consolidados, las instituciones tienen la obligación de posicionarse con claridad al lado de la igualdad, la libertad y el respeto".

Puerta ha destacado que la declaración "no plantea ninguna cuestión partidista ni ideológica, sino un compromiso democrático con la dignidad de todas las personas y con los valores de convivencia que deben definir a una ciudad abierta y diversa como Castelló".

Desde el grupo municipal socialista confían en que la propuesta pueda contar con el respaldo de toda la corporación municipal. "Esperamos que todos los grupos políticos estén a la altura y apoyen una declaración que únicamente busca defender derechos humanos, combatir la discriminación y respaldar a quienes todavía sufren situaciones de rechazo por su orientación sexual o identidad de género", ha afirmado la portavoz.

No obstante, los socialistas recuerdan que el actual gobierno municipal formado por PP y Vox ha evitado en numerosas ocasiones posicionarse con firmeza en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y ha asumido planteamientos que han supuesto un retroceso en materia de igualdad y diversidad.

"Será una buena oportunidad para comprobar si el Partido Popular está dispuesto a marcar distancias con los discursos reaccionarios de su socio de gobierno o si, una vez más, optará por la ambigüedad y el silencio cuando se trata de defender derechos fundamentales", ha señalado Puerta.

Contra los retrocesos

Desde Compromís, su concejala Vera Bou ha defendido la necesidad de volver a situar a las personas en el centro de las políticas públicas y ha advertido de los retrocesos que, según la coalición, se han producido durante los últimos años. “Los derechos LGTBIQ+ no pueden depender de quién gobierne”, ha señalado.

La declaración institucional insta a la Generalitat a revertir las modificaciones normativas que han supuesto un recorte de derechos para el colectivo LGTBIQ+, especialmente en materia educativa, participación ciudadana y protección de las personas trans. También reclama reforzar el Servicio Orienta con más recursos y más puntos de atención presencial, así como recuperar el Armario de la Memoria, el espacio dedicado a preservar y difundir la historia y el activismo LGTBIQ+ valenciano.

Entre las medidas planteadas destaca la investigación inmediata de cualquier práctica o promoción de pseudoterapias de conversión en centros educativos concertados, la recuperación de los programas de orientación especializados en igualdad y diversidad y de los materiales didácticos sobre diversidad sexual, afectiva y familiar retirados por el actual gobierno valenciano. Además, Compromís reclama la prohibición expresa, absoluta y sin excepciones de las conocidas como terapias de conversión en la normativa valenciana.

Bou también ha valorado la celebración del Orgullo Institucional organizado por el Ayuntamiento de Castelló este sábado. La concejala ha destacado que la participación en el bloque crítico y reivindicativo fue superior a la del acto institucional, un hecho que evidencia el descontento de una parte importante del colectivo con las políticas impulsadas por la derecha. “El Orgullo es una jornada de reivindicación y no una operación de marketing político. La gente ha dejado claro que no se conforma con gestos simbólicos mientras se permiten retrocesos en derechos fundamentales”, ha afirmado.

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En este sentido, Bou ha criticado que la alcaldesa, Begoña Carrasco, “pretenda apropiarse de la bandera de la diversidad mientras guarda silencio ante los ataques a los derechos LGTBIQ+ impulsados por sus socios políticos”. Para la concejala, “no es coherente celebrar un acto institucional por el Orgullo y al mismo tiempo normalizar o no plantar cara a los discursos que cuestionan la igualdad y la diversidad”. “Las instituciones deben estar al lado de las personas LGTBIQ+ todos los días del año, no solo cuando toca hacerse una foto”, ha añadido.