El regreso a las aulas en el colegio Escuelas Pías de Castelló 50 años después

A nadie se le olvida esa sensación que se sentía el día de la vuelta al cole. Un momento de reencuentros, de contar anécdotas, de ponerse al día o, en algunos casos, del inicio de una duradera amistad. Evocar ese justo momento fue posible este sábado en Castelló para la promoción del 1976 de Bachiller del colegio Escuelas Pías, que por un día regresaron a las aulas, pero nada más y nada menos que cincuenta años después.

«Ha sido un reencuentro muy especial. Algunos compañeros hacía 25 años que no nos veíamos», explicó a este diario Manolo Giner. Y es que, pese al paso del tiempo, son muchos los momentos que las cerca de 40 personas que participaron en la jornada habían compartido, por lo que solo con recordarlos había conversación para rato. Era el objetivo principal.

Todos ellos regresaron al que fue su colegio para arrancar una jornada repleta de actos y sorpresas. Los asistentes, a los que se pudo sumar uno de los profesores, participaron en la celebración de la eucaristía en la capilla del centro antes de visitar las aulas y distintas dependencias para evocar tantos y tantos recuerdos. No faltó una sesión fotográfica para plasmar este reencuentro y la entrega al colegio de una placa conmemorativa para que quedara plasmado para siempre.

Comida de hermandad

La celebración prosiguió con una comida en el restaurante del Real Casino Antiguo, que se alargó hasta bien entrada la tarde con una buena sobremesa. Y, para rematar, el grupo se echó a cantar en la Bohemia con un karaoke, que se convirtió en toda una sorpresa.

Así terminó un 20 de junio de 2026 que seguro queda ya guardado para siempre en la memoria de todos estos antiguos alumnos de Escuelas Pías. Igual que lo está aquel día del mes de septiembre del 1976 en la que se produjo la última vuelta al cole.