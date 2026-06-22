La ubicación de los tres puntos violeta y los cinco de presencia policial en las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha preparado un amplio dispositivo especial de seguridad para las fiestas de Sant Pere del Grau (del 27 de junio al 5 de julio) que desplegará 461 servicios operativos programados mediante agentes de los Policía Local y 110 de Agentes de Movilidad Urbana, 12 más que el año anterior. Frente a los 303 servicios de 2023, supone un incremento aproximado del 52,15%, según ha aprobado este lunes la junta local de seguridad.

Además, se pondrá en marchase pondrá en marcha un servicio preventivo de control de comercio, consumo, espectáculos y actividades, coordinado por la Policía Local del distrito marítimo, para asegurar el cumplimiento de autorizaciones, horarios y normativa, mediante actuaciones programadas y puntuales.

Las fiestas contarán con tres puntos violeta en el Moll de Costa, la calle la Sardina y la plaza Pintor Porcar a patir de las 00.00 horas y hasta las 2.00, las 3.00, las 4.00 o las 6.00 horas dependiendo del día y la ubicación, por lo que la alcaldesa Begoña Carrasco ha reiterado el compromiso del gobierno local con la lucha contra la violencia y las agresiones sexistas de todo tipo. Tambien se establecerán cinco puntos de presencia policial en turno de tarde y noche en el paseo Buenavista con Serrano Lloberas; la avenida del Puerto con Treballadors de la Mar; la plaza Virgen del Carmen con Magallanes; el recinto de conciertos del Moll de Costa y la zona de actuaciones de la calle La Sardina.

El dispositivo se reforzará en eventos de gran afluencia con dispositivos físicos de protección, se realizarán controles de alcohol y drogas, se habilitará un canal común de comunicaciones para emergencias y una unidad de coordinación durante la fiesta de las paellas en la tenencia de alcaldía.

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Por último, la Policía Local asumirá la dirección de los festejos taurinos del Grau y la supervisión de encierros y otros espectáculos taurinos durante las fiestas y en el recinto taurino se instalará además un quirófano móvil. En los espectáculos pirotécnicos se habilitarán dispositivos especiales de tráfico y seguridad.