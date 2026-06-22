Compromís traslada al Ayuntamiento las demandas vecinales para mejorar Tossal Gros

Compromís per Castelló se ha reunido con representantes de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Tossal Gros para conocer de primera mano las necesidades y reivindicaciones del vecindario y trasladar el compromiso de la coalición valencianista con la mejora de los servicios y las infraestructuras de la zona.

Durante el encuentro, los representantes vecinales han expuesto diversas problemáticas que afectan al día a día de la urbanización y que consideran prioritarias. Entre las principales preocupaciones destacan los vertidos incontrolados y la acumulación de residuos en el entorno de los contenedores, una situación que genera problemas de salubridad y deteriora la imagen del entorno.

También han transladado la necesidad de actuar sobre el estado del asfaltado de diferentes calles de la urbanización, que presenta un importante deterioro, así como la urgencia de limpiar el barranco de los canteros de la zona para evitar riesgos y mejorar las condiciones de seguridad.

Otra de las reivindicaciones planteadas hace referencia al desbroce del camino Llorer, una actuación que el vecindario considera necesaria tanto por motivos de seguridad como para el adecuado mantenimiento del entorno.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha explicado que “nos hemos reunido para escuchar a los vecinos y las vecinas y conocer de primera mano cuáles son sus preocupaciones. El Ayuntamiento debe estar al lado de los barrios y urbanizaciones y dar respuesta a los problemas cotidianos que afectan a la calidad de vida de la gente”.

Durante la reunión también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de disponer de un centro cívico o espacio comunitario que sirva como punto de encuentro para el vecindario y para el desarrollo de actividades sociales, culturales y asociativas.

“Los vecinos y las vecinas nos han trasladado la importancia de contar con un espacio de convivencia que permita reforzar la vida comunitaria de la urbanización. Es una reivindicación legítima que debe estudiarse y valorarse”, ha señalado Sancho.

Compromís ha anunciado que trasladará estas demandas al gobierno municipal y hará seguimiento de las actuaciones necesarias para que las reivindicaciones del vecindario de Tossal Gros sean atendidas.