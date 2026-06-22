Los cuatro nuevos caminos que Castelló está asfaltando en la Marjaleria tras renovar el Camí de l'Obra

El Ayuntamiento de Castelló asfalta en la actualidad otros cuatro caminos de la Marjaleria después de haber finalizado estos trabajos en el Camí de l’Obra con un presupuesto de 850.000 euros, una actuación ejecutada por Becsa y que da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos, ya que hacía más de 40 años que no se realizaba una intervención similar sobre el firme de este vial, según ha explicado la alcaldesa Begoña Carrasco, quien ha visitado la zona junto al concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Sergio Toledo, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner.

Así, Carrasco ha destacado que el asfaltado de estos cuatro caminos --el Entrador La Marina; el Entrador 10 de la Segona Travessera; el Camí Donació, en el tramo comprendido entre el Camí La Plana y la Mota derecha del Río Seco; y el vial de acceso a la dársena Sur-- finalizará este mes y cuentan con una inversión de 300.000 euros.

La alcaldesa Carrasco junto a los concejales Toledo y Giner, técnicos municipales y el representante de la empresa Becsa. / Mediterráneo

“Este gobierno municipal tiene una hoja de ruta clara para seguir mejorando los caminos, los accesos y los viales que durante demasiados años no recibieron la atención que merecían”, ha dicho Carrasco, quien ha concretado, con respecto al Camí de l'Obra, que estos trabajos que se han desarrollado sobre una superficie de 19.700 metros cuadrados entre la ermita de Sant Francesc de la Font y la conexión con el Camí de les Villes con el Serradal, se han finalizado para la temporada de verano, "tal y como nos comprometimos con los vecinos”. La intervención ha consistido en una adecuación integral del vial y se han instalado biondas forradas de madera para reforzar la seguridad de los conductores y mejorar la protección en la calzada, utilizando un material que permite una mayor integración paisajística en el entorno de la Marjaleria.

También se han adecuado los espacios destinados a los contenedores, incorporando un revestimiento de madera para que estos elementos queden mejor integrados visualmente en el paisaje.

Finalmente, la primera edila ha recordado que se han asfaltado un total de 13 caminos en la marjal (entre los que se encuentra la Mota derecha del Río Seco y cuyo margen izquierdo se arreglará tras el verano) y que esta actuación se enmarca dentro del Plan de Asfaltado que está impulsando el gobierno municipal y que, según ha destacado la alcaldesa, “está dando sus frutos con hechos, con obras acabadas y con mejoras reales en el día a día de los vecinos de la Marjaleria que mejoran la seguridad y la movilidad”.