La Nit de Sant Joan en la playa de Castelló: cómo llegar, dónde aparcar y los horarios de bus y TRAM

Castelló celebra este martes, en la playa del Gugurú, la Nit de Sant Joan que congregará a miles de vecinos alrededor de las tradicionales hogueras y para la que la junta de seguridad ha trazado un amplio dispositivo especial con el de velar por la seguridad de los asistentes. Durante la reunión, presidida por la alcaldesa Begoña Carrasco y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, los asistentes han aprobado que habrá 54 servicios programados de Policía Local y Agentes de Movilidad, además del servicio de policía de playas, activo hasta el final de los actos que comenzarán a las 20.00 horas con el concurso de coques de Sant Joan organizado por la Federació de Colles.

Un momento de la junta de seguridad que se ha celebrado este lunes. / Mediterráneo

A partir de las 15.00 horas se realizará el despeje de vehículos en Ferrandis Salvador y desde las 16.30 hasta las 21.00 horas se activará un primer dispositivo con 25 efectivos para regulación del tráfico. El operativo cubrirá la zona de actos, donde a las 00.00 horas se lanzará el castillo de fuegos, en coordinación con emergencias sanitarias y bomberos que activarán su Puesto de Mando Avanzado en el río Seco y un dispositivo con 12 efectivos, tres autobombas, vehículos ligeros y unidad de coordinación, además de una moto acuática operativa.

En el ámbito sanitario se desplegarán cuatro puntos de asistencia y una unidad de incidencias, con tres ambulancias UCI, un Vehículo de Intervención Rápida, personal técnico, enfermería, un médico y un coordinador. Además, habrá otra UCI en el Grau y un quad con dos técnicos.

Imagen de archivo de castellonenses en la playa del Gurugú la Nit de Sant Joan. / Toni Losas

Desde las 18.00 horas, Ferrandis Salvador pasará a sentido único de circulación en dirección a Benicàssim desde la calle Mascarat, permitiéndose solo el acceso a los dos aparcamientos de la zona de Aeroclub y el tramo entre Mascarat y el río Seco quedará cerrado al tráfico rodado.

Además, podrán producirse cortes puntuales en el camino Serradal y también se prohibirá el estacionamiento en varios tramos próximos al río Seco junto a la reorganización de la circulación con sentidos únicos: en el margen sur, desde Ferrandis Salvador hacia Serradal, y en el margen norte, desde Serradal hacia Ferrandis Salvador, para mejorar la fluidez y la seguridad del dispositivo.

Por otro lado, durante la noche habrá un refuerzo especial de conexión entre Castelló y el Grau con autobuses cada 30 minutos, desde la 1.00 hasta las 5.30, con salida desde la plaza Borrull. Asimismo, se habilitarán salidas desde Benicàssim entre la 1.45 y las 6.15, también con una frecuencia de 30 minutos. Con respecto al TRAM habrá un dispositivo especial para garantizar desplazamientos.