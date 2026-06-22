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Este es el nuevo proyecto ciudadano que facilitará la movilidad en Castelló

Los cuatro grupos políticos con representación municipal votarán a favor el jueves de esta moción de Compromís en el pleno

Fachada del Ayuntamiento de Castelló.

Fachada del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló tendrá, por acuerdo unánime de los cuatro grupo políticos con representación municipal (PP, Vox, PSOE y Compromís), un nuevo proyecto que tiene como fin mejorar la movilidad en la capital de la Plana. Los valencianistas han presentado para el pleno del jueves una moción para construir una pasarela para bicicletas y peatones que conecten la ciudad con las urbanizaciones de montaña Racó de la Torreta, Penyeta Roja y Tossal Gros y que será votada a favor por todos los concejales.

Además, durante la sesión, habrá debate sobre los textos sobre LGTBI y LGTBIQ+ promovido por el PP y Compromís; sobre las ayudas municipales por los textos presentados por el equipo de Garcia y Vox; y sobre la supresión temporal de las licencias de obras para vivienda de menos de 45 metros cuadrados que ha puesto sobre la mesa el grupo municipal socialista.

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Por otra parte, la portavoz sociaista, Patricia Puerta, ha criticado este lunes el voto en contra de Vox a su declaración institucional rechazando la violencia en el fútbol.

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