Ya puedes coger el TRAM a la playa de Castelló con conexión directa y sin transbordos

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha activado a partir de 22 de junio el nuevo servicio del TRAM de Castellón de la Plana con una organización de los servicios que permiten la conexión directa con las playas durante el periodo estival que, por primera vez, no hace necesario el transbordo.

Pese a que este servicio impulsado por la Generalitat es provisional debido a que las obras que se están realizando continuarán tras el verano, permite avances significativos respecto al servicio anterior. Así, en sentido Castellón-Benicàssim, la línea directa a la playa, que se presta sin necesidad de transbordo y con tres vehículos nuevos, circulará por la avenida de Castalia y dejará de pasar por el Planetario.

Asimismo, se habilita un servicio de refuerzo entre el Grao y las playas, con transbordo y un vehículo diésel, que también discurrirá por la avenida de Castalia, sin pasar por el Planetario. Con esta reorganización, la frecuencia de la línea directa mejora. Además, las expediciones directas sin transbordo realizadas con los nuevos vehículos reducen el tiempo de recorrido.

En cuanto a la línea HCID, que parte desde Borrull, discurrirá por la avenida de Castalia. Por otro lado, la línea de AMSA con destino Benicàssim por las Villas circulará por la calle Ferrandis Salvador.

Por último, en sentido Benicàssim-Castellón, todos los vehículos circularán por la plataforma reservada, lo que permitirá evitar que las paradas de los autobuses interfieran en la circulación.

Durante el período de verano, el TRAM de Castelló mantiene los horarios nocturnos habituales para los viernes, sábados y víspera de festivos, donde el servicio se prolonga hasta las 03.00 horas.

Dado el aumento de movimientos en la zona cercana a la playa, la fase final de las obras se ejecutará tras el verano y una vez finalizadas se podrá poner en marcha el dispositivo definitivo.