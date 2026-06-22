La violencia en el fútbol vuelve al terreno de juego municipal en Castelló

El grupo municipal socialista ha lamentado este lunes que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, "haya sido incapaz de impedir que sus socios de Vox bloqueen una declaración institucional del PSPV contra la violencia en el fútbol que buscaba trasladar una condena unánime de toda la corporación municipal a la agresión sufrida por un aficionado de la UD Almería tras el encuentro disputado frente al CD Castellón en las semifinales del play-off de ascenso".

La propuesta socialista, debatida en la junta de portavoces previa al pleno municipal, no será elevada como declaración institucional al haber sido vetada por Vox, "pese a tratarse de un texto centrado en la condena de la violencia, el apoyo a la víctima y la defensa de los valores de convivencia y respeto que deben presidir cualquier acontecimiento deportivo".

“Estamos hablando de una declaración que condena una agresión, que apoya a la víctima, que reconoce la posterior condena de los hechos y actuación del CD Castellón y que defiende que los violentos no tienen cabida en el fútbol. Resulta incomprensible que Vox haya decidido vetarla”, ha señalado la portavoz socialista, Patricia Puerta.

A su juicio, "lo más grave es que la alcaldesa haya sido incapaz de garantizar una posición común del Ayuntamiento ante unos hechos que han generado una amplia condena social". “Begoña Carrasco tenía la oportunidad de liderar una respuesta unánime del ayuntamiento contra la violencia en el fútbol y ha preferido aceptar el veto de Vox. Una vez más, queda demostrado que quien marca los límites políticos de este gobierno no es la alcaldesa, sino la ultraderecha”, ha afirmado Puerta.

"Rápida condena pública"

La portavoz socialista ha recordado que la declaración institucional reconocía expresamente la rápida condena pública realizada por el CD Castellón y las medidas anunciadas por la entidad para suspender el abono de las personas implicadas una vez sean identificadas. Asimismo, trasladaba la solidaridad del Ayuntamiento a la víctima y defendía que la inmensa mayoría de la afición albinegra representa los mejores valores del deporte.

“En ningún momento se atacaba al club ni a la afición. Al contrario, defendíamos que una minoría violenta no puede manchar la imagen del CD Castellón y de nuestra ciudad. Por eso resulta todavía más difícil entender este veto”, ha añadido.

Desde el PSPV consideran que la decisión evidencia hasta qué punto el gobierno municipal está condicionado por su socio de extrema derecha, incluso en cuestiones que deberían quedar al margen de cualquier confrontación política.

“Los violentos no representan a las y los albinegros. Lo mínimo que podía hacer el ayuntamiento era decirlo de forma clara y unánime. Sin embargo, el gobierno de Carrasco ha sido incapaz de lograr siquiera eso porque sigue supeditado a las decisiones de Vox”, ha manifestado Puerta.