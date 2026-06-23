El Ayuntamiento de Castelló consolida su plantilla de Bomberos con la toma de posesión de 20 profesionales

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento el acto oficial de toma de posesión de 20 profesionales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). En concreto, se trata de 14 bomberos y 6 cabos, que han dado un paso definitivo hacia la estabilidad laboral y la modernización del cuerpo municipal. La primera edila ha estado acompañada en este acto por el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, así como el Oficial Jefe de los Bomberos de Castellón, Antonio Costa, además del Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Castelló, Francisco Catalán, y la coordinadora de Protección Civil, Noelia Mechó.

Begoña Carrasco ha hecho hincapié en su discurso que “durante demasiados años, la estructura de nuestro Cuerpo Municipal de Bomberos ha arrastrado una situación de precariedad en su plantilla. Una situación que no se correspondía y que desmerecía la excelencia en el servicio que siempre habéis prestado los profesionales que formáis nuestra Compañía de Bomberos, desde su fundación hace más de 167 años”.

La alcaldesa ha destacado la trascendencia del trabajo del Cuerpo de Bomberos para la ciudad. Así, ha trasladado a los bomberos que “vuestra labor es fundamental, clave e insustituible para nuestra ciudad. Por eso, una de las prioridades de este equipo de gobierno al iniciar mandato era la de dotar de esta certidumbre, de una progresiva estabilidad a la plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Castellón. Y apostar por vosotros es apostar firmemente por la seguridad de Castellón”.

"Cumpliendo de nuevo con la palabra dada"

La primera edila ha insistido también que “cumplimos una vez más con la palabra dada a los castellonenses, pasando de las promesas a los hechos y dotando de certidumbre fija a quienes se juegan la vida por los demás. Y lo estamos haciendo con lo más importante que tiene el Cuerpo, que son sus recursos humanos, sus profesionales, las personas que conforman su plantilla. Pero también mejorando los medios técnicos y materiales para los Bomberos de Castellón”.

“Vuestra labor es fundamental, es clave, es insustituible para nuestra ciudad y por eso fue nuestra prioridad desde que llegamos al Gobierno, porque para este Gobierno la seguridad de los castellonenses es nuestra prioridad. Esta toma de posesión de 20 profesionales, 14 bomberos y 6 cabos, es la prueba de que creemos firmemente en esa estabilidad para que podáis desempeñar mejor vuestra labor, que al final es protegernos, servirnos”, ha recalcado la alcaldesa.

Actuaciones destacadas

La alcaldesa de Castelló también ha recordado en su discurso momentos destacados, durante este mandato en los que la participación de los Bomberos de Castelló ha sido clave “Así fue en el incendio del Edificio Luropa, donde si no llega a ser por vuestra destreza, por vuestra profesionalidad y por vuestra dedicación, también junto a la de la Policía Local y Policía Nacional, hubiera podido acabar como el edificio del Campanar en Valencia. O como cuando se declaró un incendio en el Desert de Les Palmes, ahí estabais todos los que estabais de servicio y los que estabais de vacaciones, que volvisteis”.

“También en otras situaciones muy tristes como la dana que afectó a Valencia también estuvisteis ahí voluntariamente. O los incendios en toda España y también nos solicitasteis que queríais ir como voluntarios a ayudar a los compañeros. Solamente puedo estar más que agradecida porque cuando os necesitamos siempre estáis ahí”, ha insistido.

La alcaldesa también ha tenido palabras de felicitiación hacia las familias de los bomberos y de agradecimiento hacia el Oficial Jefe del Servicio, Antonio Costa: “Gracias por tu lealtad, desde la reivindicación, en este que ha sido un proceso no exento de muchas dificultades legales, jurídicas, estructurales”.

Carrasco ha concluído que "una plantilla más estable, preparada y dotada de medios es sinónimo de una ciudad con mayor seguridad y un Castellón mejor" .

Un proceso complejo

También ha tomado la palabra durante este acto el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, resaltando que “esta toma de posesión supone un paso muy importante para seguir fortaleciendo el Servicio de Bomberos de Castellón y para dar respuesta a una situación que llevaba demasiados años pendiente de solución. Hablamos de un proceso complejo, heredado y enquistado durante anteriores etapas de gobierno, que desde este equipo de gobierno hemos trabajado con determinación para desbloquear y culminar con todas las garantías jurídicas y administrativas. Hoy es un día histórico para el cuerpo de bomberos”.

“Hoy no solo reconocemos el esfuerzo y la profesionalidad de los 14 bomberos que consolidan definitivamente su plaza tras más de 15 años como interinos, y de los 6 cabos que promocionan dentro del servicio, siendo especialmente relevante que se trata de la primera toma de posesión de cabos en el cuerpo en más de 30 años, sino que también damos estabilidad a la estructura del cuerpo y reforzamos su capacidad operativa. La seguridad de nuestros vecinos exige contar con una plantilla sólida, motivada y con perspectivas de futuro, y este proceso contribuye precisamente a ese objetivo”, ha indicado el edil.

Además, Ortolá ha señalado que “la finalización de esta estabilización nos permite seguir avanzando en la ampliación de efectivos. Hemos puesto orden donde había incertidumbre y hemos desbloqueado una situación que impedía continuar creciendo. Ahora estamos en disposición de culminar nuevas incorporaciones que reforzarán la plantilla y mejorarán la respuesta ante cualquier emergencia, consolidando un servicio esencial para la ciudad de Castellón, que hoy vive un hito especialmente significativo por la estabilización definitiva de su personal”.

Nuevas incorporaciones

El Oficial Jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento, Antonio Costa, ha calificado este día de “muy importante porque se culmina un largo proceso que hemos logrado finalizar gracias al apoyo e impulso que la Corporación Municipal ha tenido para llegar a donde estamos hoy y ahora”.

Costa también ha recordado que “estamos llevando varios procesos en marcha al mismo tiempo, junto con el apoyo del Departamento de Recursos Humanos, para incorporar nuevos efectivos que permitan crecer a nuestro servicio. Si todo va bien, en breve incorporaremos 11 nuevos bomberos a la plantilla. Y durante los próximos años, los próximos meses, seguiremos completando toda la escalafón hasta tratar de conseguir el objetivo que tenemos claro, que es conseguir la plantilla plenamente cubierta”.