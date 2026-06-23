Balance de actividades de dinamización en Castelló: más de 600 en tres años

Castelló habrá acogido, en 2026, más de 600 actividades de dinamización en los barrios, según el concejal de este área municipal, Paco Cabañero, quien ha destacado que estas acciones han supuesto una inversión global de más de 500.000 euros y han estado dirigidas a más de 300.000 personas. “Castellón ha pasado de no tener prácticamente actividad en los barrios a convertirse en una ciudad donde cada barrio tiene vida propia, con actos, participación creciente y un impacto directo tanto en la convivencia como en los comercios de proximidad”, ha destacado.

Cabañero en la presentación del balance de la dinamización de los barrios de Castelló. / Mediterráneo

El punto de partida fue la campaña de Navidad de 2023, con 50 actividades, una inversión aproximada de 70.000 euros y una programación dirigida a unas 35.000 personas. Aquella primera campaña incluyó talleres navideños con adornos en 25 sedes de asociaciones y plazas de los barrios, 6 zambombas navideñas, Zumba Nadal y la Fireta de Santa Llúcia. En 2024, el programa se amplió a más barrios y se incorporaron nuevas actividades culturales, festivas y de convivencia y el crecimiento, según Cabañero, continuó en 2025, con casi 200 actividades. La programación se amplió a más barrios e incorporó nuevas campañas como Magia en los barrios, Batucadas en los barrios y Cine de barrio.

Cabañero ha destacado que la campaña de verano de 2026 incluye 90 actividades y ha puesto en valor que estas actividades tienen un impacto que va más allá de la programación puntual, "ya que favorecen la convivencia intergeneracional, reducen la sensación de aislamiento en barrios periféricos y acercan la cultura a la ciudadanía sin necesidad de desplazarse al centro".

Además, ha adelantado que, en lo que queda de 2026, se van a realizar murales los siguientes murales en la urbanización Tossal Gros, en el grupo San Lorenzo y en el polígono Rafalafena.

"Estos murales son un ejemplo de que dinamizar los barrios no es solo organizar actividades, sino también dejar huella en el espacio público, mejorar el entorno y reforzar el orgullo de pertenencia de los vecinos”, ha señalado Cabañero.