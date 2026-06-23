Compromís denuncia el abandono de los polígonos industriales de Castelló y acusa al gobierno de favorecer a las multinacionales

Compromís per Castelló ha denunciado el estado de abandono que sufren los polígonos industriales de la ciudad y ha criticado la falta de actuaciones del gobierno municipal para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Castelló, que son las que generan empleo estable y arraigado al territorio.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha señalado que la situación actual de los polígonos evidencia la distancia entre los anuncios del gobierno de Begoña Carrasco y la realidad que viven diariamente las empresas instaladas en la ciudad.

“Las empresas de Castelló necesitan polígonos bien mantenidos, limpios, accesibles y modernos. Pero lo que encontramos es una situación de deterioro, con problemas de mantenimiento, asfaltados en mal estado, falta de inversiones y espacios que, en algunos casos, se han convertido en puntos habituales de vertidos incontrolados”, ha afirmado Sancho.

Vertidos en los poligonos industrailes de Castelló. / Redacción

Desde la coalición también lamentan que la promesa de modernización y digitalización de los polígonos industriales continúe sin materializarse. “Llevamos tiempo oyendo hablar de digitalización, de innovación y de apoyo a la actividad económica, pero las empresas siguen esperando actuaciones concretas mientras los problemas se acumulan”, ha explicado el concejal valencianista.

Compromís considera especialmente preocupante que esta falta de atención al tejido productivo local contraste con la implicación del gobierno municipal en grandes proyectos impulsados por multinacionales extranjeras. “Mientras las empresas de Castelló esperan actuaciones básicas para mejorar sus entornos de trabajo, el gobierno municipal se desvive por facilitar proyectos de grandes corporaciones que generarán un número limitado de puestos de trabajo y que, además, comportan importantes riesgos ambientales y para la salud de la ciudadanía”, ha señalado Sancho.

Vertidos en los poligonos industrailes de Castelló. / Redacción

El concejal valencianista ha advertido de que el modelo económico de futuro de Castelló no puede basarse exclusivamente en grandes operaciones empresariales impulsadas desde fuera. “Los beneficios de estos proyectos acabarán marchándose al extranjero, mientras que las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad reinvierten aquí, generan empleo de calidad y contribuyen a la riqueza del territorio”, ha concluido Sancho.