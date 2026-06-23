Esta es la indeminización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha celebrado este lunes, como es habitual, las comisiones informativas en las que el consistorio aprueba diferentes asuntos que ratifica la junta de gobierno local a finales de semana. De esta forma, el área de Gobierno de Ciudadanía y Participación ciudadana ha aprobado el pago de una indemnización de 5.431,20 euros (intereses incluidos) para una vecina que cayó en la vía pública como consecuencia del mal estado que presentaba un bordillo de la acera en la calle Vinaroz a la altura del número 24. La adopción de esta medida llega después de que la afectada haya recurrido a la Justicia y esta haya reconocido que el hundimiento del bordillo de la acera presentaba "un estado óptimo para causar la caída de viandantes como ocurre en el supuesto de autos". Así, el Ayuntamiento pagará a 1.000 euros a la vecina y el resto correrá a cargo del seguro contratado por el municipio.

Por otra parte, las autoridades también han dado el visto bueno a la consulta pública, a través del portal web de la administración local, de la ordenanza reguladora de las condiciones de solicitud, expedición y uso de la tarjeta ciudadanía de Castelló con el fin de recabar la opinión de los castellonenses y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas. Hay que recordar que este plástico pretende unificar y facilitar la información básica y servicios municipales de uso más frecuente para hacer más fácil su acceso y los trámites a los vecinos. En la actualidad, esta tarjeta sirve, entre otros, para acumular los descuentos de la tasa de la basura 2026.

Finalmente, la comisión de Urbanismo y Servicios Públicos ha aprobado el reajuste de anualidades del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana para las obras de la ronda Oeste y cuya principal novedad radica en que el consistorio deberá destinar casi 3 millones en su presupuesto municipal de 2027 cuando en el primer documento no tenía que aportar nada ese año. Por el contrario, la administración autonómica invertirá 13,3 millones en lugar de 8,7 en 2028.