Todo listo en Castellón para que miles de personas disfruten del ritual del fuego junto al mar

La provincia de Castellón ya está lista para vivir la noche más mágica del año, Sant Joan. La celebración coincide con la primera ola de calor del verano, por lo que se espera una gran afluencia de personas en las playas para buscar algo de alivio frente a las altas temperaturas. Como cada año, a medianoche llegará el momento de pedir deseos al mar, saltar las olas en la orilla y brincar sobre las hogueras tras una cena junto a la costa mediterránea. Miles de castellonenses y visitantes se reunirán para disfrutar de una tradición que combina fiesta, superstición y el simbólico comienzo de la estación del estío.

Vinaròs

‘Correfoc’ y verbena

Vinaròs vivirá una intensa Nit de Sant Joan dentro de las fiestas de Sant Joan i Sant Pere. La jornada arrancará con actividades infantiles y propuestas festivas durante todo el día, mientras que por la noche tendrá lugar la traca por las calles del centro, el tradicional correfoc del Ball de Dimonis y la llegada de la Flama del Canigó, sobre las 23.30 horas. A medianoche comenzará la verbena de Sant Joan con la actuación de la orquesta Vulcano en la carpa de fiestas. Los festejos continuarán mañana con la misa en honor a Sant Joan, pasacalles, el Holi Colours Festival y diversos actos.

Benicarló

Música, hoguera y pirotecnia

Benicarló abrirá la noche con una fiesta en la playa del Morrongo, que incluirá sesión de dj, el encendido de la tradicional hoguera a medianoche y un concierto tributo a Amaral. Además, tanto hoy como mañana se organizarán paseos en barco por la costa dentro de la programación especial de inicio del verano. Para finalizar esta agenda habrá un espectáculo de drones, el día 25 de julio, a partir de las 23.00 horas.

Peñíscola

Música y fuegos artificiales

Peñíscola celebrará la noche en sus dos principales playas. En la playa Sur habrá un concierto de Habaneras, a las 23.00 horas, seguido del encendido de la hoguera y fuegos artificiales a medianoche. La playa Norte, en la zona de Peñismar, acogerá una actuación musical, desde las 22.30 horas, y fuegos artificiales, a las 00.00 horas.

Alcossebre

Batukada y animación

Alcossebre festejará la noche en la playa de Les Fonts con una programación que arrancará a las 19.30 horas con animación, batukada y actividades para todos los públicos. La fiesta continuará con un espectáculo de fuego a cargo de Alcozancos, a las 23.15 horas, y culminará a medianoche con la tradicional quema de la hoguera de Sant Joan y un castillo de fuegos artificiales junto al mar, dando la bienvenida al verano en uno de los enclaves más concurridos de la costa mediterránea.

Cabanes

‘Pa i porta’ y discomóvil

En la Ribera de Cabanes la celebración se hará en la playa de Torre la Sal con un tradicional sopar de pa i porta a las 21.30 horas. A medianoche comenzará la actuación del grupo Synthesis y, a continuación, la fiesta continuará con la discomóvil The End para dar la bienvenida al verano junto al mar.

Torreblanca

‘Correbars’ y hogueras

La Nit de Sant Joan en Torreblanca arrancará a las 20.00 horas con un correbars amenizado por la colla de dolçainers i tabaleters El Senill. A las 0.00 horas se encenderá la hoguera de la playa de Torrenostra y, quince minutos después, la de la playa Nord. Además, los chiringuitos de la costa ofrecerán actividades complementarias y habrá servicio especial de autobús durante toda la noche.

Orpesa

‘Coca’ y música

Orpesa celebrará la noche de Sant Joan con el reparto de la tradicional coca, a las 21.00 horas en la plaza Mallorca, y un correfoc a las 23.00 horas, a cargo de la Falla La Carrasca de Benicarló. La programación culminará a medianoche con la cremà de la hoguera y una gran verbena amenizada por la orquesta Top Zero para dar la bienvenida al verano.

Benicàssim

Música y fuegos artificiales

Benicàssim repartirá las citas por sus playas. Los actos comenzarán a las 22.00 horas, con los conciertos del Trío Trébol, en l’Almadrava, y del Grupo Resilientes, en Heliópolis, donde también habrá discomóvil. A la misma hora comenzará el pasacalle de dolçainers i tabaleters hacia el anfiteatro Pepe Falomir, que acogerá, a las 22.30 horas, la actuación del grupo de danza El Cremaller. La noche culminará a las 0.00 horas con un castillo de fuegos artificiales. No faltará el tradicional reparto de la coca típica de Sant Joan para endulzar esta mágica noche.

Castelló

Tradición y pirotecnia

La capital de la Plana vivirá la esperada noche de Sant Joan en la playa del Gurugú, con el concurso de cocas, a partir de las 20.00 horas, el tradicional sopar de pa i porta, a las 21.00 horas, y el correfoc a cargo de Dimonis de la Plana, a las 23.00 horas. La noche, que da comienzo simbólico al verano, culminará con el encendido de la gran hoguera y el castillo de fuegos artificiales, a las 00.00 horas, seguidos del primer baño oficial del verano y una sesión de dj en la playa.

Almassora

Cena y ‘correfoc’

La Nit de Sant Joan en Almassora cuenta con una programación que incluirá un multitudinario pa i porta y, a partir de las 23.00 horas, un correfoc y el encendido de las tradicionales hogueras, además de la música en directo. Los actos se desarrollarán tanto en el casco urbano como en la playa.

Burriana

Castillo de fuegos y chiringuitos

Burriana celebrará la noche de Sant Joan en la playa del Arenal, donde el acto central será el castillo de fuegos artificiales, previsto a las 0.00 horas, desde el espigón. La celebración contará con los tradicionales rituales junto al mar y un dispositivo especial de seguridad y servicios. Abrirán los chiringuitos.

Nules

Tardeo y actividades infantiles

Nules contará con una programación especial en la playa bajo el nombre de Tardeos by Estany Sant Joan. La jornada incluirá actividades infantiles durante todo el día y música en directo, con la actuación de Patxi Ojana por la tarde.

Moncofa

‘Dj’s’ y ‘correfoc’

En Moncofa no faltará el tradicional sopar de pa i porta, un correfoc con batucada a las 23.00 horas, el ritual del baño de pies en la orilla y el VI Festival Dj’s Sant Joan. La programación festiva se completará el 27 de junio con el Summer Opening Festival, una cita musical en la zona de Belcaire Norte.

Xilxes

Música y fuegos artificiales

Xilxes celebrará la noche en la playa Central con música en directo, desde las 20.00 horas, el tradicional baño de pies y salto de olas a medianoche, acompañado de fuegos artificiales y una fiesta con disyóqueys hasta la madrugada.

La Llosa

Hoguera y agua

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En la Llosa se empezará la noche con una cena popular en el polifuncional, a las 21.30 horas. A partir de las 0.00 horas tendrá lugar el encendido de la hoguera y, entre las 0.00 y la 1.00, los asistentes podrán disfrutar de entrada gratuita a las piscinas municipales.