Polémica por el Día del Orgullo en Castelló

El grupo municipal socialista ha denunciado "el veto del gobierno de Begoña Carrasco" a la declaración institucional presentada por los socialistas con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, una decisión adoptada en la Junta de Portavoces de este lunes que impide que la propuesta del PSPV pueda llegar al pleno ordinario del próximo jueves.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha lamentado el bloqueo a una declaración que se limitaba a reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Castelló con la igualdad, la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia las personas LGTBIQ+, además de mostrar el apoyo institucional a los colectivos y entidades que trabajan en defensa de estos derechos.

Fotografía de archivo de un debate sobre LGTBI en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Para Puerta, resulta especialmente llamativo que el gobierno de Carrasco haya impedido que prospere la propuesta socialista mientras se ha visto obligado a transformar en una moción una iniciativa propia que había presentado erróneamente como declaración institucional. “Lo paradójico de esta situación es que el Partido Popular va a verse obligado a debatir en el pleno sobre el Día del Orgullo después de haber vetado la declaración institucional presentada por el PSPV, y además tendrá que hacerlo por un error en la tramitación de su propia iniciativa”, ha señalado la portavoz socialista.

En la junta de portavoces celebrada este lunes, el grupo municipal socialista advirtió de que el texto presentado por el Partido Popular no tenía la naturaleza de una declaración institucional, sino de una moción. Tras analizar la cuestión, la secretaria general del Pleno ratificó ese criterio y confirmó que la iniciativa debía tramitarse como moción, “algo que asumió a regañadientes la señora Carrasco”.

“Es difícil entender que un gobierno que presume constantemente de gestión ni siquiera sea capaz de tramitar correctamente una iniciativa plenaria. Han vetado nuestra declaración institucional y, al mismo tiempo, se han visto obligados a convertir la suya en una moción que, muy a su pesar, tendrá que debatirse públicamente en el pleno”, ha añadido Patricia Puerta.