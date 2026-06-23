Sigue la polémica por las distinciones en Castelló: del "boicot" a la "falta de lealtad institucional"

La polémica suscitada por el veto de los dos partidos de la oposición (PSOE y Compromís) en el Ayuntamiento de Castelló a la propuesta de las distinciones del equipo de gobierno (PP y Vox) para el 775 aniversario del Privilegi del Trallat sigue con las espadas en alto por parte de los dos bandos, inmersos en un cruce de reproches y acusaciones ante la falta del necesario consenso para que salieran adelante tal y como marca la ordenanza de Honores y Distinciones.

El periódico Mediterráneo ha adelantado este martes que al no haber unanimidad para que las Medallas de Oro fueran este año para PortCastelló y el Ateneo, dos instituciones centenarias de la ciudad, y los corbatines para la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los Moros d'Alqueria y la Colla del Rei Barbut por su 75, 50 y 50 aniversario respectivamente deja sobre la mesa la concesión de estos honores. Una situación que ha motivado un cruce de acusaciones y reproches entre los cuatro grupos políticos, ya que mientras el PP y Vox hablan de "boicot", tanto los socialistas como los valencianistas acusan al ejecutivo local de "falta de lealtad institucional" y han recordado que esta ordenanza contempla "votaciones secretas y la necesidad de no hacer públicas las deliberaciones para preservar el prestigio de los reconocimientos, proteger a las personas y entidades propuestas y evitar que estos procesos se conviertan en objeto de confrontación política".

¿Qué dice el gobierno?

Así, el portavoz del gobierno, Vicent Sales, ha afirmado que la oposición, con este rechazo a las distinciones propuestas "boicotea a la ciudad porque en un 775 aniversario hay que tener altura de miras". "Sin embargo, la oposición, además de no proponer a nadie vetan las iniciativas que hemos hecho sin ninguna connotación ideológica ni política", ha continuado Sales, tras afirmar que es "muy mezquino boicotear esta efeméride por motivos políticos". No obstante, el edil popular ha destacado que se buscará "la fórmula, ya que a través del Reglamento de Distinciones no se puede hacer, para llevar a cabo un reconocimiento a estas cinco entidades".

"Se buscará la fórmula, ya que a través del Reglamento de Distinciones no se puede hacer, para llevar a cabo un reconocimiento a estas cinco entidades" Vicent Sales — Portavoz del equipo de gobierno local

En sentido parecido se ha pronunciado el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Ortolá, para quien la actitud de la oposición "es un ataque directo al sentido común y al respeto que se merece una celebración de esta magnitud". Ha hablado también de "boicot" y ha destacado "la preocupante bajeza política y moral porque Castellón no se merece esta basura de oposición que perjudica directamente a la ciudad y a sus vecinos".

"Es un ataque directo al sentido común y al respeto que se merece una celebración de esta magnitud" Antonio Ortolá — Portavoz del grupo municipal de Vox

¿Qué dice la oposición?

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, ha lamentado que la alcaldesa Begoña Carrasco "haya decidido romper una práctica de respeto institucional mantenida durante años" y ha recordado que el PP y Vox han rechazado candidaturas impulsadas por el PSOE y Compromís. "Carrasco ha convertido al Ayuntamiento de Castelló en un cortijo del PP y su única estrategia es enfrentar a la oposición con entidades y colectivos", ha manifestado Puerta, quien ha exigido al PP la misma altura de miras que guardó el PSOE cuando los populares rechazaron "propuestas nuestras".

"La única estrategia de Carrasco es enfrentar a la oposición con entidades y colectivos" Patricia Puerta — Portavoz del grupo municipal del PSOE

Finalmente, desde Compromís han explicado que el rechazo a las propuestas radica en que hace nueve meses el PP rompió el "respeto y la lealtad institucional de modificar nombres de calles y plazas de forma unilateral, sin consenso político". "A raíz de aquella decisión, le comunicamos al gobierno municipal que no daríamos apoyo a ninguna propuesta de distinción u honor presentada por el PP mientras no se recuperara el respeto institucional, una decisión que se trasladó con total transparencia y mucho antes de conocer cuáles serían las candidaturas propuestas", han destacado desde Compromís, que han lamentado que estas instituciones ese hayan visto involucradas en esta "confrontación política".