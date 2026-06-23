Los tres asuntos para los que Vox quiere la prioridad nacional en Castelló

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno con el objetivo de impulsar la aplicación del principio de prioridad nacional y de arraigo territorial en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones municipales (económicas y programas financiados con recursos públicos locales). La iniciativa busca garantizar que, dentro del marco legal vigente y en aquellos ámbitos donde resulte jurídicamente posible, las políticas sociales del Ayuntamiento tengan en cuenta la vinculación real, estable y prolongada de los solicitantes con la ciudad de Castelló, según el portavoz municipal de Vox, Antonio Ortolá. quien también ha defendido la necesidad de adaptar las políticas municipales a una realidad marcada por la creciente presión sobre los servicios públicos y los recursos sociales disponibles.

"Los castellonenses contemplan con preocupación cómo cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda, cómo aumentan las listas de espera en numerosos servicios públicos y cómo las administraciones se ven obligadas a gestionar recursos limitados ante una demanda creciente. Ante esta situación, es una cuestión de sentido común y de justicia que las ayudas financiadas con el esfuerzo de los castellonenses se orienten prioritariamente hacia quienes mantienen una vinculación efectiva con nuestra ciudad y han contribuido durante años a su desarrollo y sostenimiento", ha señalado.

Antonio Ortolá es el portavoz municipal de Vox en Castelló. / Mediterráneo

Esta propuesta de Vox es la misma que recientemente ha sido pactada con el Partido Popular en comunidades como Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde ambas formaciones han alcanzado acuerdos en torno a distintas medidas de gobierno. En este sentido, se trata de una línea política que ya ha sido objeto de negociación y consenso en esos territorios, por lo que no se presenta como una iniciativa aislada o nueva, sino como parte de una estrategia que ya ha sido aplicada previamente en distintos ámbitos autonómicos.

"Prioridad para quienes sostienen los servicios públicos"

Según ha explicado Ortolá, “estas medidas no pretenden excluir a nadie ni limitar la atención de situaciones de emergencia o necesidad vital, sino establecer mecanismos objetivos que permitan ordenar el acceso a recursos escasos cuando la administración no puede atender simultáneamente todas las solicitudes”. "Defendemos una política social basada en la responsabilidad y en la justicia distributiva. Cuando los recursos son limitados, las administraciones tienen la obligación de establecer prioridades y creemos que quienes han contribuido al sostenimiento de los servicios públicos, quienes han desarrollado su proyecto de vida en Castellón y quienes mantienen una relación sólida y prolongada con nuestra ciudad deben contar con una consideración preferente", ha afirmado.

"Reconocer el esfuerzo y la contribución de los vecinos"

Asimismo, la propuesta contempla que el Ayuntamiento valore positivamente la trayectoria de contribución al sistema por parte de los solicitantes, incorporando criterios relacionados con la situación laboral activa, la cotización previa a la Seguridad Social, la permanencia en el mercado laboral o en itinerarios formativos y la contribución acreditada al sostenimiento de los servicios públicos.

Para el portavoz de VOX, "resulta razonable que las administraciones tengan en consideración el esfuerzo realizado por quienes participan activamente en la sociedad y contribuyen al mantenimiento del Estado del bienestar, especialmente cuando se trata de distribuir recursos públicos que son necesariamente limitados". En este sentido, ha insistido en que “el objetivo de la iniciativa es reforzar el vínculo entre las ayudas públicas y el compromiso demostrado con la comunidad, garantizando que los recursos municipales lleguen prioritariamente a quienes forman parte de ella de manera efectiva y prolongada”.

"Revisión de ayudas y defensa de la prioridad nacional"

Otro de los puntos destacados de la iniciativa hace referencia a la revisión de las bases reguladoras de ayudas y subvenciones municipales con el fin de garantizar que las personas que se encuentren en situación administrativa irregular no puedan acceder a programas o prestaciones de carácter estructural financiados por el Ayuntamiento, sin perjuicio de la asistencia humanitaria básica y de urgencia que resulte legalmente exigible.

En este sentido, Ortolá ha recordado que esta medida ya figura recogida en el acuerdo de gobierno suscrito entre Partido Popular y Vox para el mandato 2023-2027 y ha defendido su aplicación efectiva como una cuestión de coherencia política y de correcta gestión de los recursos públicos. "Las administraciones deben destinar los recursos públicos a quienes cumplen con las normas, contribuyen al sostenimiento de los servicios y forman parte de nuestra comunidad política. La solidaridad debe ejercerse con responsabilidad y dentro de unos límites que garanticen la sostenibilidad de las prestaciones públicas y la protección prioritaria de los españoles y de quienes mantienen un arraigo efectivo en nuestra ciudad", ha manifestado.

Finalmente, la moción incluye la solicitud al Gobierno de España para que impulse las modificaciones legislativas necesarias con el objetivo de reforzar el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. El acuerdo también será trasladado a Les Corts Valencianes, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para su conocimiento y consideración.