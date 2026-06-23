Polémica por el veto de la oposición de Castelló a las distinciones del 775 aniversario

La falta de unanimidad en la concesión de las distinciones de dos Medallas de Oro de la Ciudad y tres corbatines con motivo del 775 aniversario de la fundación de Castelló provocada por el veto de la oposición a la propuesta del gobierno local ha dejado sin los dos primeros reconocimientos al Puerto de Castellón y al Ateneo y sin corbatín a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los Moros d’Alqueria y la Colla del Rei Barbut.

Vista área de PortCastelló, candidato a Medalla de Oro. / Mediterráneo

La polémica saltó ayer cuando en la junta de portavoces que se celebró con motivo del próximo pleno de este jueves, el ejecutivo municipal puso sobre la mesa su propuesta que tenía que salir aprobada por consenso en pro de la ciudad antes de ser ratificada por el pleno municipal. Sin embargo, las entidades candidatas no contaron con el beneplácito de los dos partidos de la oposición y no llegaron a un acuerdo unánime. Según pudo saber el periódico Mediterráneo, los valencianistas votaron en contra de las cinco propuestas mientras que los socialistas solamente dieron su sí al Ateneo, por lo que ninguna de las candidaturas salió aprobada.

Junta del Ateneo con autoridades, también candidato a Medalla de Oro de la Ciudad. / Mediterráneo

En cuanto al Puerto y el Ateneo, dos instituciones centenarias, fueron presentadas debido, precisamente, a su importancia en el devenir y crecimiento de la ciudad, la primera desde un punto de vista económico, empresarial y social, y, la segunda, cultural.

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta, candidata a corbatín. / KMY ROS

Sobre los tres entes vinculados que tenían que recibir la distinción en forma de corbatín lo hacían por sus respectivos aniversarios y por los actos que organizan en pro de la ciudad al tratarse de entidades castellonenses totalmente asentadas y de reconocido prestigio.

Los Moros d'Alqueria, también candidatos a corbatín 2026. / Toni Losas

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta celebra este año su 75 aniversario y es la entidad festera más antigua, que data de 1951. Con respecto a los Moros d’Alqueria, ha celebrado este año su 50 aniversario y la Colla del Rei Barbut lo hará en 2027.

La Colla del Rei Barbut, candidata a corbatín. / Toni Losas

Privilegi del Trasllat

Es tradición que estas distinciones se entreguen con motivo de las celebraciones oficiales que tienen lugar el 8 de septiembre, fecha del Privilegi del Trasllat y que este año tendrán una especial relevancia por el 775 aniversario.

Una festividad que este año llegará acompañada por un amplio programa de festejos a disposición de la ciudadanía en el que ya trabaja a día de hoy el Ayuntamiento de la capital de la Plana a través de la concejalía de Cultura.