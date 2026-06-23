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Así viven las reinas de las fiestas de Castelló y las damas de la Ciudad las celebraciones de Sant Joan en Alicante

Clara Sanz y Ana Colón participan estos días en los actos organizados por la Federació de Fogueres entre los que destacan las mascletaes y la ofrenda y este miércoles, la cremà

Así viven las reinas de las fiestas de Castelló y las damas de la Ciudad las celebraciones de Sant Joan en Alicante

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Así viven las reinas de las fiestas de Castelló y las damas de la Ciudad las celebraciones de Sant Joan en Alicante / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, representan estos día a la capital de la Plana, acompañadas por las damas de la Ciudad; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; el presidente de la Junta de Festes y miembros de este ente, en las fiestas de Sant Joan de Alicante organizadas por la Federació de Fogueres. Allí, han participado en los diversos actos programados junto a las Falleras Mayores de València y las Bellees del Foc como las mascletaes y la visita a una hoguera donde fueron agasajadas con una comida recibiendo las atenciones protocolarias y siendo muy bien acogidas.

Las máximas representantes de las fiestas de Castelló también han participado en la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante y este martes, en el desfile folclórico de animación que ha recorrido la capital alicantina donde han disfrutado a pesar de las altas temperaturas.

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Para este miércoles está previsto que asistan a la misa en honor a Sant Joan, a la comida oficial y a la cremà de la hoguera del Ayuntamiento de Alicante, localidad de la que regresarán al día siguiente.

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