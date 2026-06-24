Castelló expone en Madrid su modelo de convivencia interreligiosa ante delegaciones de toda Europa

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha participado en el Foro Europeo sobre Gobernanza Local de la Diversidad Religiosa, celebrado en el Palacio de Parcent de Madrid y organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Vicent Sales participó en una mesa redonda dedicada a experiencias municipales, donde presentó ante representantes de gobiernos locales de toda Europa el modelo de gestión de la diversidad religiosa desarrollado en Castellón, articulado en torno a la Mesa Interreligiosa de la ciudad.

El concejal explicó que la diversidad religiosa “no es una hipótesis de futuro para nuestros municipios, es hoy una realidad cotidiana que afrontamos para construir un espacio de convivencia que nos enriquece a todos”. Y añade que la constitución de la Mesa Interreligiosa de Castellón “no fue un punto de partida, fue un punto de llegada. Fue la culminación institucional de un trabajo que ya se venía haciendo desde 2006”.

Las razones que entonces se formularon y las razones que encontramos hoy para que esta Mesa Interreligiosa tenga más sentido que nunca son, en primer lugar aprovechar el potencial creativo y participativo de las comunidades de fe para gestionar, no ignorar, la diversidad religiosa de la ciudad; la segunda razón es la de prevenir conflictos de índole religioso a través del conocimiento y el reconocimiento mutuo. Y tercera, quizá la más ambiciosa: corresponsabilizar a las propias entidades religiosas en la construcción de una ciudad intercultural basada en la convivencia pacífica.

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Veinticuatro confesiones, un mismo espacio de diálogo

La Mesa Interreligiosa de Castellón, constituida en 2012 tras un trabajo previo iniciado en 2006 con el primer Plan de Inmigración y Convivencia Social, integra actualmente a 24 entidades religiosas de diferentes confesiones: católicos, ortodoxos, congregaciones evangélicas, pentecostales, bautistas, adventistas, comunidades, la comunidad budista y musulmanes.