Furor por el eclipse solar: el Ayuntamiento de Castellón recibe 214 solicitudes de voluntariado

El Ayuntamiento de Castellón ha concluido la fase de inscripción de la campaña de voluntariado impulsada con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, una iniciativa que ha despertado un notable interés ciudadano y que ha registrado un total de 214 solicitudes de participación. Este volumen de inscripciones confirma la alta implicación de la ciudadanía en un acontecimiento de carácter excepcional, que situará a la ciudad como uno de los enclaves privilegiados para la observación del fenómeno astronómico.

Del total de solicitudes recibidas, 201 se han formalizado a través del formulario habilitado en la web municipal, mientras que 9 personas han completado su inscripción en el Planetario de Castellón y otras 4 a través de las tenencias de alcaldía de los distintos distritos de la ciudad.

A partir de ahora se inicia la fase de análisis, evaluación y selección de candidaturas, con el objetivo de conformar un equipo operativo adaptado a las necesidades organizativas de una jornada que se prevé de elevada afluencia tanto de visitantes nacionales como internacionales. En este sentido, se valorarán especialmente criterios como la disponibilidad, la capacitación y el dominio de idiomas, dada la dimensión turística y científica del evento.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha valorado de forma positiva la respuesta obtenida, subrayando “la importancia de la implicación ciudadana en un acontecimiento de esta magnitud”. En este sentido, “la respuesta de la ciudadanía ha sido extraordinaria y confirma el interés que despierta un fenómeno único como el eclipse total de sol de 2026. Más de doscientas personas han querido sumarse voluntariamente a este proyecto de ciudad, lo que demuestra el compromiso de Castellón con la organización de este evento”.

Miralles ha añadido que “ahora el Ayuntamiento abordará en las próximas semanas un proceso de selección con el fin de conformar el equipo definitivo de voluntarios, atendiendo a criterios de disponibilidad, formación y capacidades específicas, especialmente en lo relativo a la atención al público y el uso de idiomas, fundamentales en un evento que atraerá a visitantes de numerosos países”.

Asimismo, la edil ha destacado que el voluntariado constituirá “un elemento clave en el dispositivo organizativo global del eclipse, desempeñando funciones de información, orientación y apoyo logístico”. “La implicación de las personas voluntarias será importante para una experiencia fluida, segura y de calidad para las personas que se desplacen hasta la ciudad, contribuyendo además a proyectar una imagen de Castellón como destino preparado, acogedor y con una alta capacidad organizativa”, ha concluido.

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Cabe recordar que las personas seleccionadas recibirán formación específica previa en el Planetario de Castellón para desempeñar sus funciones durante la jornada del eclipse.