La IA convierte los recuerdos de 30 mayores de Castelló en libros para toda la vida

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una inesperada aliada para preservar la memoria de las personas mayores de Castelló. Un total de 30 usuarios del Centro de Envejecimiento Activo (CEA) de la calle Antonio Maura recibirán el próximo 1 de julio un libro biográfico elaborado a partir de sus propios recuerdos, experiencias y vivencias gracias a una innovadora herramienta desarrollada en la ciudad.

La iniciativa forma parte de un taller sobre IA y memoria impulsado por la concejalía de Gente Mayor del Ayuntamiento de Castelló. Durante varias sesiones, los participantes han compartido episodios de su vida a través de un sistema de voz que, mediante inteligencia artificial, ha sido capaz de ordenar esos relatos y transformarlos en una biografía personalizada, disponible tanto en formato físico como digital.

La aplicación, denominada VersedIA, nació en el ecosistema emprendedor de la Universitat Jaume I y está diseñada para que cualquier persona pueda utilizarla sin necesidad de conocimientos tecnológicos ni habilidades de escritura. El objetivo es facilitar que las personas mayores conserven y transmitan su legado personal de una forma sencilla.

Más allá del resultado final, el proyecto ha servido como ejercicio de estimulación cognitiva. Los participantes han trabajado la memoria, la atención y la comunicación mientras reconstruían episodios de su infancia, juventud o vida laboral, convirtiendo sus recuerdos en un relato organizado.

Envejecimiento activo

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que esta experiencia demuestra que la IA también puede tener una vertiente social y humana. Según ha señalado, la herramienta ayuda a combatir la soledad no deseada, favorece el envejecimiento activo y permite conservar para futuras generaciones las historias personales de quienes han contribuido a construir la ciudad.

La entrega de los 30 libros tendrá lugar el 1 de julio en un acto presidido por la alcaldesa y la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara. Cada ejemplar recogerá una vida entera de recuerdos convertidos en legado gracias a la tecnología.