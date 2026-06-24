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El PSPV traslada a Carrasco las quejas vecinales por la falta de limpieza, mantenimiento y seguridad en los distritos centro y este de Castelló

La concejala socialista Anunciación Láinez asegura que Begoña Carrasco “sigue más pendiente de la propaganda que de resolver los problemas diarios de la ciudadanía”

Imagen de un basurero en Castelló

Imagen de un basurero en Castelló / Mediterráneo

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Ramón Pérez

La concejala del Grupo Municipal Socialista Anunciación Láinez ha mantenido nuevos encuentros con asociaciones vecinales y residentes de Castelló, en este caso de los distritos Centro y Este, para conocer de primera mano sus necesidades y evaluar la situación de los servicios municipales del gobierno de Begoña Carrasco.

Láinez ha señalado que existe una preocupación compartida en ambas zonas por la escasa presencia de Policía Local, la falta de limpieza viaria y el deficiente mantenimiento de los jardines. “Los vecinos y vecinas coinciden en denunciar que Castelló tiene descuidada la limpieza en los barrios, mientras el gobierno municipal sigue más pendiente de la propaganda que de resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía”, ha afirmado.

En el distrito Centro, los residentes han trasladado sus críticas a los nuevos contenedores de residuos, al considerar que no son prácticos y que, además, carecen de información básica sobre horarios o el servicio de recogida de enseres. También han expresado su preocupación por la falta de control sobre algunos locales alquilados a menores y por el estado de suciedad de varios aparcamientos públicos, como el de la plaza Clavé.

Por su parte, en el distrito Este, los vecinos reclaman actuaciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Entre sus peticiones figura la reposición de las palmeras retiradas hace años en el tramo peatonal entre la calle Prim y la avenida Hermanos Bou, así como cambios en la circulación de la avenida Fernando el Católico para adaptarla a las dimensiones reales de la vía y evitar problemas de tráfico. También solicitan la reorganización de carriles en el tramo comprendido entre Clara Campoamor y el cruce con Hermanos Bou.

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La concejala socialista ha recordado que estas reuniones permiten “escuchar directamente a quienes viven cada día los problemas de sus barrios” y trasladar posteriormente sus demandas a las comisiones municipales y al pleno. “Desde el Grupo Socialista seguimos recorriendo los barrios para conocer la realidad de Castelló y defender las reivindicaciones de los vecinos y vecinas”, ha concluido.

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