El Ayuntamiento de Castelló amplía la vigencia del plan de movilidad e incorpora la zona de bajas emisiones

La movilidad ha sido uno de los asuntos más presentes en la vida política municipal de Castelló en el presente mandato. La aplicación de la zona de bajas emisiones (ZBE) y sus correspondientes obras han centrado el debate, junto con otras medidas relacionadas con la colocación de radares de control de velocidad o la supresión de las cámaras de vigilancia al tráfico en el centro.

En ese contexto, el pleno ordinario de junio del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado una segunda prórroga del actual Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). La primera de estas prórrogas terminaba el 30 de junio, y ante la imposibilidad de finalizar los trámites, se ha solicitado otro aplazamiento, hasta el 30 de junio de 2028.

Tramitación del plan

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, que de esta manera intervenía por primera vez tras su regreso como concejal, justificó la actuación en la "compleja y prolongada" tramitación de este trámite, "que ha afectado al calendario". Los plazos ya eran justos, pero la empresa elegida en la licitación no pudo justificar la documentación requerida, lo que retrasó los tiempos previstos. "Este desfase temporal por deficiencias administrativas no es imputable a la administración municipal", dijo.

El edil del PSPV, Jorge Ribes, criticó que "hayan pasado tres cuartas partes de la legislatura y no tengan tiempo de actualizar el plan", y acusó al actual equipo de gobierno de ser "regresivo" ante las medidas de movilidad, como la supresión de algunos carriles bici. Romero, ante esta afirmación, aseguró que esta eliminación "estaba en el proyecto de zona de bajas emisiones del PSPV".

Relacionado con este aspecto, se aprobó la modificación puntual del plan de movilidad vigente, para incorporar la zona de bajas emisiones tras la finalización de las obras.

Críticas de la oposición

Desde Compromís, Ignasi Garcia, recordó que desde su formación "les advertimos de que no llegaban a tiempo", y acusó al PP de "pasarse tres años centrado en los escándalos del concejal de las multas, que la alcaldesa Begoña Carrasco tapó y justificó", en referencia a Cristian Ramírez, que dimitió meses atrás.

Finalmente se aprobó la prórroga sin votos en contra, con el visto bueno de PP y Vox y la abstención de PSPV y Compromís.

La mayor parte de asuntos de la sesión ordinaria se destinaron a mociones de los diferentes partidos. De ellas, una se votó por unanimidad: la propuesta de Compromís de crear una pasarela ciclopeatonal para conectar el centro de Castelló con zonas de montaña como Penyeta Roja, Racó de la Torreta y Tossal Gros.

Otros asuntos debatidos fueron las mociones de Compromís y el PP sobre los derechos del colectivo LGTBI, la controvertida propuesta de Vox sobre la prioridad nacional en las ayudas municipales (que fue rechazada por el voto contrario del PP) y el rechazo del equipo de gobierno a la propuesta del PSPV de suspender las licencias de obras a viviendas de menos de 45 metros cuadrados.