Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Comienzan las rebajas de verano en Castellón: "Es imposible llevarse solo una cosa"
Últimos vídeos
Imágenes de devastación
Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto
Terremotos en Venezuela
Pescadores captan el momento exacto de los terremotos que sacudieron Venezuela
Actividad parlamentaria