Contracrónica: el pleno de Castelló celebra el Mes del Orgullo con su tradicional rifirrafe de todos contra todos

El pleno de junio del Ayuntamiento de Castelló comenzó con un saludo al pueblo venezolano por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, en nombre de la corporación. Una solidaridad que también formó parte de las intervenciones del resto de grupos. Fue una pequeña tregua en una sesión que reprodujo la ya tradicional refriega con motivo de la celebración del Mes del Orgullo. Una lucha de todos contra todos.

El arcoíris que representa al colectivo LGTBI fue lucido por varios concejales de la oposición. Desde Compromís, Vera Bou llevó una camiseta de la agrupación Queer Castelló. Reclamó que el PP "desautorice las declaraciones de Vox" ante estas cuestiones y criticó que "gobierne de la mano de un partido que cuestiona la existencia de estas personas".

Orgullo y política

El edil socialista José Luis López, recién llegado de la luna de miel tras su boda con otro hombre, llevó una camiseta con el lema Mi amor no daña, mencionó que la alcaldesa "ha convertido el Orgullo en una operación de imagen sin reivindicación", y denunció "los discursos homófobos y tránsfobos en la vida pública".

Desde Vox, Alberto Vidal dijo a socialistas y valencianistas que "ustedes y yo tenemos en común que estamos en contra de la fiesta del Orgullo del PP", y limitó el debate sobre este asunto a "visiones antropológicas". Tampoco se entendió cuando hizo referencia a una canción de Los Inhumanos, sin mencionarla, que provocó la perplejidad del socialista López.

En cuanto a las mociones, Compromís no logró aprobar su moción para la defensa del colectivo. La del PP, en la que se insta a reforzar campañas educativas y crear protocolos de atención a víctimas de agresiones, vio la luz gracias al respaldo del PSPV y Compromís. Vox se quedó solo en su postura contraria.

Debate entre grupos

La concejala del PP Clara Adsuara defendió su gestión: "No solo hacemos una fiesta del Orgullo y se acabó". También afeó que en la celebración del pasado sábado la oposición "alentara manifestaciones radicales y se faltara al respeto durante la lectura del manifiesto de la FEMP". De paso, opinó sobre las camisetas negras del Orgull Crític. Dijo "padecer, como enfermera, que fueran de ese color con el calor que hacía". Carrasco aprovechó para felicitar que Adsuara "siempre va de colores", a fin de rebajar el agrio enfrentamiento.

La alcaldesa volvió a sus argumentos habituales en estos asuntos y recordó que ella votó en contra del criterio de su partido cuando se presentó el recurso de inconstitucionalidad por la aprobación del matrimonio igualitario. "Casé a mi mejor amigo y este verano voy a Brasil porque se vuelve a casar con un hombre nacido en este país". Ante las críticas de unos y otros, "nos ponen en el centro, que es donde queremos estar en el PP", concluyó. El año que viene, más, aunque antes serán las elecciones.