Una función cada vez más respetada en la educación: un congreso en Castelló analiza el papel de los enfermeros escolares

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Castelló, María España, participó en el acto inaugural del VIII Congreso Nacional de Enfermeras Escolares y Referentes de Salud Escolar, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I, organizado por la Asociación Científica Española de Enfermería en Salud Escolar-Comunidad Valenciana (Aceese-CV). Un foro que reunió a profesionales de la enfermería escolar, responsables sanitarios, docentes y representantes institucionales de todo el ámbito nacional.

Intervención de María España en el congreso de enfermeras escolares. / Mediterráneo

La concejala puso en valor el papel de la enfermería escolar como recurso esencial para el bienestar del alumnado. María España destacó que esta figura "ha dejado de ser vista como un lujo o un añadido para convertirse en una necesidad".

Bienestar del alumnado

En su intervención, afirmó que hablar de educación "no es hablar únicamente de resultados académicos, sino también del bienestar físico, mental y emocional del alumnado". De este modo, recordó que los colegios "son espacios clave para promover hábitos saludables desde edades tempranas".

Valoró que este congreso "es una oportunidad para intercambiar conocimientos, hacer mejor las cosas y sentar las bases de la hoja de ruta de los próximos años", al tiempo que reclamó que la salud escolar ocupe un papel más relevante en el ámbito educativo.