El PP del Ayuntamiento de Castelló, contra Vox en el pleno por la moción sobre la prioridad nacional en las ayudas

Las convocatorias electorales en Extremadura, Aragón o Castilla y León han expuesto ante la opinión pública el concepto de prioridad nacional. Una exigencia que plantea Vox para que el Partido Popular pueda gobernar en aquellos territorios donde ha ganado los comicios sin mayoría absoluta. Esta polémica se trasladó este jueves al pleno de Castelló, ante la presentación por parte de la formación verde de una moción en la que reclama este principio en el acceso a las ayudas personales concedidas desde el consistorio.

A pesar de que la ciudad está gobernada por PP y Vox, estos dos partidos han votado en sentido distinto, de modo que la propuesta ha caído. Los populares votaron en contra junto a PSPV y Compromís. El edil del PP Vicent Sales consideró que esta moción "sobraba", y añadió que la petición "es un regalo a Sánchez", ya que implica "desviar la atención de la auténtica prioridad nacional, que es echar a Sánchez ante la recua de corruptos, ladrones y puteros que adornan su gobierno con la connivencia de los partidos de la mayoría de investidura, con Compromís como uno de sus pagafantas más señalados".

Voto dividido

Mientras, Vox criticó que los populares de Castellón "se alinean con la izquierda". Su portavoz, Antonio Ortolá, afirmó "no entender por qué el PP se niega a apoyar nuestra moción, especialmente cuando se trata de medidas idénticas a las que Vox y el Partido Popular han acordado y aprobado conjuntamente en comunidades autónomas como Castilla y León, Extremadura y Aragón y que son de absoluto sentido común".

En el bloque de la oposición, Jorge Ribes (PSPV) afeó que esta iniciativa "sea un instrumento ideológico para rascar votos desde la rabia y la polarización" y señaló a Ortolá que la primera vez que se preocupan por las ayudas a la vivienda "sea para meter un discurso racista". Compromís presentó otra moción para "no aplicar criterios discriminatorios y excluyentes en las ayudas del ayuntamiento", que fue rechazada por PP y Vox. Ignasi Garcia comentó que "ocurre cualquier problema, como un semáforo que no funciona, y Vox da la culpa a los inmigrantes".

Prioridad nacional

El debate también dio pistas sobre lo que entiende cada partido como prioridad nacional. Garcia (Compromís) puso el acento en que una moción parecida del partido de Abascal mocpara el pasado pleno y que fue retirada "mencionaba la residencia en la provincia, de modo que un señor de Jaén no es prioridad, y un húngaro que vive varios años en Castellón sí; además de cobrar y decir tonterías, no sirven ni para ser racistas".

Ortolá respondió que su planteamiento "no habla de raza, color de piel o religión, sino de justicia distributiva con criterios objetivos". Mientras, Vicent Sales detalló que más allá de este controvertido concepto "no hay más que arraigo; o se habla en estos términos, o todo lo demás es ilegal".

Debate sobre vivienda

Durante el debate también intervino la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, para señalar que el anterior equipo de gobierno "no dio ni una sola ayuda al alquiler de los jóvenes" y apuntar que, pese a las discrepancias con sus socios, "dialogamos y trabajamos con Vox, no como en el pasado, cuando no se hablaban entre ellos".

Por otro lado, el PSPV presentó una moción en la que reclamaba la suspensión temporal de las licencias de obras para habilitar viviendas de menos de 45 metros cuadrados útiles. La portavoz de este grupo, Patricia Puerta, defendió "que haya nuevas viviendas, y no cuestionamos que se transformen bajos, pero hacerlas tan extremadamente pequeñas pone en riesgo la habitabilidad". Contó con el respaldo de Compromís, pero PP y Vox se posicionaron en contra. El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, acusó a los socialistas de "tener la patente de los minipisos" con una propuesta lanzada por la ministra de Vivienda de hace dos décadas, María Antonia Trujillo. Además, presumió de que en estos tres años "se están construyendo en Castellón 1.719 viviendas, de las cuales 230 son de VPP, y en los próximos años se van a construir 4.200 nuevas".