El TRAM de Castelló recupera la normalidad tras los trabajos de mantenimiento: así queda el servicio desde ahora

El Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat han finalizado la segunda fase de las obras de reparación del carril del TRAM de Castelló, una actuación que ha permitido renovar íntegramente el carril y la plataforma por la que circula este sistema de transporte en el centro de la ciudad.

Los trabajos han permitido recuperar la movilidad en el centro de la ciudad y han incluido actuaciones en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador hasta Campoamor, completando así la renovación prevista en el conjunto del recorrido afectado.

Renovación de la plataforma

La intervención ha incluido la sustitución del pavimento de adoquín de hormigón existente por un nuevo firme flexible de mezcla bituminosa en caliente, con acabado texturizado que reproduce la forma y el color del adoquín original. Asimismo, se ha renovado la red de drenaje de aguas pluviales y el sistema de detección y guiado del TRAM.

Esta actuación se ha ejecutado en el marco del contrato de conservación, adecuación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte de la Generalitat en la zona Castellón-Centro y ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros.

Servicio a la playa

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado la buena sintonía entre administraciones "que hace avanzar a Castellón". "Gracias a la inversión de la Generalitat se ha actuado de forma integral en la vía reservada del TRAM que utilizan a diario miles de personas. Una obra muy necesaria debido a la falta de mantenimiento con los gobiernos anteriores. Hacía mucha falta y el gobierno de la Generalitat ha sido sensible a las necesidades de Castellón, hoy vemos recuperadas las paradas del centro para mayor comodidad y seguridad en los desplazamientos de los usuarios del TRAM".

Gonzalo Romero ha apuntado también que "se ha cumplido con el compromiso de que este verano el TRAM llegue a la playa, con un servicio activo de manera provisional hasta que la obra se culmine tras el verano".

Dos fases

Las obras se han desarrollado en dos fases para compatibilizar su ejecución con la actividad habitual de la ciudad y evitar interferencias con la celebración de las fiestas. La primera fase se centró en la avenida Rey Don Jaime y en varias calles del centro, entre ellas Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset y Escultor Viciano, así como en el tramo comprendido entre la plaza Juez Borrull y la calle Campoamor.

Con la conclusión de la segunda fase, la Generalitat culmina una actuación destinada a mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad de la infraestructura y garantizar una mayor durabilidad de la plataforma ferroviaria en uno de los tramos con mayor uso de la red.

TRAM a la playa

Una vez finalizadas estas obras en el recorrido, tan solo quedan pendientes los últimos trabajos en la zona costera, que se retomarán tras el verano, puesto que la prioridad ha sido ofrecer un servicio directo a la playa.

Así, la Generalitat ha activado el nuevo servicio provisional del TRAM, que permite la conexión directa con las playas durante el periodo estival y que, por primera vez, no hace necesario el transbordo.

Reorganización de líneas

De este modo, en sentido Castellón-Benicàssim, la línea directa a la playa circulará por la avenida de Castalia y dejará de pasar por el Planetario.

Asimismo, se habilita un servicio de refuerzo entre el Grau y las playas, con transbordo y un vehículo diésel, que también discurrirá por la avenida de Castalia, sin pasar por el Planetario. Con esta reorganización, la frecuencia de la línea directa mejora.

Horarios nocturnos

En cuanto a la línea HCID, que parte desde Borrull, discurrirá por la avenida de Castalia. Por otro lado, la línea de AMSA con destino Benicàssim por las Villas circulará por la calle Ferrandis Salvador.

Por último, en sentido Benicàssim-Castellón, todos los vehículos circularán por la plataforma reservada, lo que permitirá evitar que las paradas de los autobuses interfieran en la circulación. Durante el periodo de verano, el TRAM mantiene los horarios nocturnos habituales para los viernes, sábados y víspera de festivos, donde el servicio se prolonga hasta las 03.00 horas.