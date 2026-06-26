La dedicación detrás de un huerto urbano en Castelló: "El día a día es estar aquí y hacer que las plantas sigan su camino"

José Báguena lleva más de dos años cultivando una de las parcelas de los huertos urbanos municipales de Castelló en el Primer Molí. Consiguió el terreno después de apuntarse a una lista de espera al descubrir que una parcela cercana a su vivienda llevaba tiempo abandonada, aunque su relación con la agricultura viene de mucho antes.

En su parcela actual planta fresas, tomates, cebollas o sandías, aunque reconoce que cada temporada es diferente y que el calor cada vez condiciona más los cultivos. "Ahora mucha gente pone toldos porque el sol quema los tomates", explica.

Constancia

Para José, tener un huerto requiere constancia. "Hay que venir prácticamente todos los días, observar las plantas, ver si les falta agua, quitar hierba y corregir pequeños problemas", señala. Sin embargo, considera que el esfuerzo merece la pena.

Más allá de la producción agrícola, destaca el ambiente que se genera entre los usuarios. En esta zona conviven más de una treintena de personas que comparten experiencias, consejos y conocimientos. "Hay una gran comunidad. Cuando terminas de trabajar te sientas, hablas con la gente y comentas cómo van los cultivos", afirma.

Papel educativo

José también valora el papel educativo de estos espacios. Al estar junto a la calle, asegura que es habitual que niños, familias y personas mayores se acerquen a preguntar por las plantas y los cultivos. "Es una obra muy buena. Los huertos son como un libro abierto que la gente puede observar. Los niños tienen una enorme curiosidad y son los que más necesitan aprender", concluye. De esta forma, esta iniciativa se consolida como un espacio de encuentro y aprendizaje para los vecinos de Castelló.