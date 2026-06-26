Fiestas de Sant Pere: este será el refuerzo del transporte público en Castelló

Con motivo de las fiestas de Sant Pere, que se celebrarán en el Grau desde el sábado 27 de junio hasta el próximo domingo 5 de julio, y ante la elevada afluencia de visitantes prevista, el Ayuntamiento de Castelló ha solicitado a la Generalitat Valenciana una ampliación de los horarios y las frecuencias del TRAM para favorecer el uso del transporte público y reducir los desplazamientos en vehículo particular.

La petición municipal ha permitido reforzar el servicio nocturno entre el Grao y la Universitat Jaume I durante todos los días de las fiestas. El dispositivo especial comenzará el 26 de junio y se mantendrá hasta el 5 de julio, con circulaciones cada 30 minutos a partir de las 22.00 horas y prolongaciones de hasta las 6.00 horas en sentido Grau-UJI y hasta las 5.30 horas en sentido UJI-Grau durante las noches de mayor afluencia.

Refuerzo nocturno

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha explicado que "esta ampliación del servicio del TRAM facilitará una movilidad cómoda y segura durante las fiestas de Sant Pere y permitirá que vecinos y visitantes dispongan de más opciones para desplazarse".

Romero ha destacado que "desde el Ayuntamiento solicitamos este refuerzo a la Generalitat Valenciana con el objetivo de dar respuesta al aumento de usuarios que se produce durante estos días y favorecer el uso del transporte público".

Transporte público

El edil ha señalado que "contar con horarios más amplios ofrece una alternativa al vehículo privado, contribuye a reducir el tráfico y los problemas de estacionamiento y mejora la seguridad en los desplazamientos".

El servicio ordinario del TRAM funcionará diariamente entre las 7.00 y las 22.00 horas, con una frecuencia de paso de 12 minutos. A partir de las 22.00 horas se activarán los servicios especiales, cuyos horarios variarán en función del día y del sentido del trayecto.

Horarios especiales del TRAM

El viernes 26 y el sábado 27 de junio, en sentido Grau-UJI, el servicio funcionará desde las 22.00 hasta las 3.00 horas con una frecuencia de 30 minutos, y desde las 3.00 hasta las 6.00 horas con una frecuencia de 60 minutos. En sentido UJI-Grau, los vehículos circularán desde las 22.00 hasta las 2.30 horas cada 30 minutos, y desde las 2.30 hasta las 5.30 horas cada 60 minutos.

Del domingo 28 de junio al jueves 2 de julio, en sentido Grau-UJI, el servicio especial estará operativo desde las 22.00 hasta las 2.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos. En sentido UJI-Grau, funcionará desde las 22.00 hasta la 1.30 horas, también con una frecuencia de 30 minutos.

Final de fiestas

El viernes 3 y el sábado 4 de julio, en sentido Grau-UJI, el servicio funcionará desde las 22.00 hasta las 3.00 horas con una frecuencia de 30 minutos, y desde las 3.00 hasta las 6.00 horas con una frecuencia de 60 minutos. En sentido UJI-Grau, circulará desde las 22.00 hasta las 2.30 horas cada 30 minutos, y desde las 2.30 hasta las 5.30 horas cada 60 minutos.

El domingo 5 de julio, en sentido Grau-UJI, el servicio funcionará desde las 22.00 hasta las 00.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos. En sentido UJI-Grau, estará operativo desde las 22.00 hasta las 23.30 horas, con una frecuencia de 30 minutos.