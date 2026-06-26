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Fiestas de Sant Pere: este será el refuerzo del transporte público en Castelló

El operativo se alargará hasta el 5 de julio

TRAM con conexión directa a la playa de Castelló.

TRAM con conexión directa a la playa de Castelló. / Redacción

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Ramón Pérez

Castelló

Con motivo de las fiestas de Sant Pere, que se celebrarán en el Grau desde el sábado 27 de junio hasta el próximo domingo 5 de julio, y ante la elevada afluencia de visitantes prevista, el Ayuntamiento de Castelló ha solicitado a la Generalitat Valenciana una ampliación de los horarios y las frecuencias del TRAM para favorecer el uso del transporte público y reducir los desplazamientos en vehículo particular.

La petición municipal ha permitido reforzar el servicio nocturno entre el Grao y la Universitat Jaume I durante todos los días de las fiestas. El dispositivo especial comenzará el 26 de junio y se mantendrá hasta el 5 de julio, con circulaciones cada 30 minutos a partir de las 22.00 horas y prolongaciones de hasta las 6.00 horas en sentido Grau-UJI y hasta las 5.30 horas en sentido UJI-Grau durante las noches de mayor afluencia.

Refuerzo nocturno

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha explicado que "esta ampliación del servicio del TRAM facilitará una movilidad cómoda y segura durante las fiestas de Sant Pere y permitirá que vecinos y visitantes dispongan de más opciones para desplazarse".

Romero ha destacado que "desde el Ayuntamiento solicitamos este refuerzo a la Generalitat Valenciana con el objetivo de dar respuesta al aumento de usuarios que se produce durante estos días y favorecer el uso del transporte público".

Transporte público

El edil ha señalado que "contar con horarios más amplios ofrece una alternativa al vehículo privado, contribuye a reducir el tráfico y los problemas de estacionamiento y mejora la seguridad en los desplazamientos".

El servicio ordinario del TRAM funcionará diariamente entre las 7.00 y las 22.00 horas, con una frecuencia de paso de 12 minutos. A partir de las 22.00 horas se activarán los servicios especiales, cuyos horarios variarán en función del día y del sentido del trayecto.

Horarios especiales del TRAM

El viernes 26 y el sábado 27 de junio, en sentido Grau-UJI, el servicio funcionará desde las 22.00 hasta las 3.00 horas con una frecuencia de 30 minutos, y desde las 3.00 hasta las 6.00 horas con una frecuencia de 60 minutos. En sentido UJI-Grau, los vehículos circularán desde las 22.00 hasta las 2.30 horas cada 30 minutos, y desde las 2.30 hasta las 5.30 horas cada 60 minutos.

Del domingo 28 de junio al jueves 2 de julio, en sentido Grau-UJI, el servicio especial estará operativo desde las 22.00 hasta las 2.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos. En sentido UJI-Grau, funcionará desde las 22.00 hasta la 1.30 horas, también con una frecuencia de 30 minutos.

Final de fiestas

El viernes 3 y el sábado 4 de julio, en sentido Grau-UJI, el servicio funcionará desde las 22.00 hasta las 3.00 horas con una frecuencia de 30 minutos, y desde las 3.00 hasta las 6.00 horas con una frecuencia de 60 minutos. En sentido UJI-Grau, circulará desde las 22.00 hasta las 2.30 horas cada 30 minutos, y desde las 2.30 hasta las 5.30 horas cada 60 minutos.

Noticias relacionadas y más

El domingo 5 de julio, en sentido Grau-UJI, el servicio funcionará desde las 22.00 hasta las 00.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos. En sentido UJI-Grau, estará operativo desde las 22.00 hasta las 23.30 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

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