Locura por las rebajas de verano en Castellón: "Es imposible llevarse solo una cosa"

Las rebajas de verano ya están aquí. Desde primera hora de la mañana de este jueves, las tiendas de Castelló han recibido a cientos de compradores con motivo del inicio de los descuentos de verano. En el centro comercial Salera, la llegada de clientes se ha notado desde la apertura de las tiendas, a las diez de la mañana, muchos de ellos atraídos por carteles como “25% en rebajas” o “50% en calzado”. Con presupuestos diferentes, los compradores buscan principalmente prendas de ropa, calzado y complementos para renovar sus armarios.

Malena y su hija, Flavia, las dos de Castelló, han aprovechado el primer día de rebajas para comprar un regalo de cumpleaños para el marido de Malena y padre de la niña. Además, con la llegada del verano y el buen tiempo, Flavia ha querido comprarse un bañador. Ambas han encontrado todo lo que necesitaban en la misma tienda y también han aprovechado para comprar unas chanclas, ya que Malena considera que “es imposible llevarse solo una cosa”. Las dos aseguran que han notado la diferencia de precios, “sobre todo en la ropa de caballero”, comenta Malena, un apartado al que han prestado especial atención durante sus compras para encontrar el regalo adecuado.

Por otro lado, Nacho, también vecino de la capital, ha venido al centro comercial simplemente para dar una vuelta, sin tener nada concreto en mente. Busca prendas llamativas que encajen con su estilo personal: “Quiero algo llamativo, que vaya con mi estilo”, cuenta. Aunque todavía no ha encontrado nada, asegura que “hay buenas rebajas”.

Rebajas en Centro Comercial Salera Castelló. / Erik Pradas / Erik Pradas/LANCER PRESS

Carla y su madre Judith, procedentes de Vinaròs, también han aprovechado el día para pasar la jornada de compras. “No buscamos nada en concreto, solo lo que nos guste”, comenta Carla. Según explican, no tienen un presupuesto fijo para gastar, por lo que están mirando diferentes productos. Sin embargo, aseguran que no han encontrado grandes descuentos en muchos artículos, “sobre todo en las tiendas de Zara y Mango, solo bajaba el precio cinco euros” afirma Carla.

Rosa y sus dos hijos, Héctor y David, también de Castelló, han acudido con una idea más clara: encontrar algunos productos concretos. Entre ellos, unas zapatillas para David, que tenían un precio inicial de 150 euros y que finalmente han comprado por 85. Además, han adquirido unas bermudas por 30 euros, frente a los 35 euros que costaban antes. Rosa considera que “podría ser mucho mejor la rebaja”. También han aprovechado la visita para recoger una camiseta que habían comprado previamente por la web durante las rebajas online.

Por su parte, Jorge, natural de Castelló, ha venido junto a su mujer y su hijo para pasear por las tiendas. “Estamos dando una vuelta a ver si algo nos parece interesante”. Aunque no tiene una compra definida, considera que sería una buena oportunidad encontrar unas “zapatillas para diario”. Jorge ha asegurado que sí que ha notado la bajada de precios, aunque añade que “al principio de rebajas tampoco suele haber una bajada de precios muy notable”.

Noticias relacionadas

La mayoría de personas no viene con una compra concreta en mente, sino que busca productos que llamen su atención y encajen con sus gustos y su presupuesto.