Estas son las prioridades del nuevo responsable de la Policía Local de Castelló

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló acogió este viernes el acto de toma de posesión de Francisco Javier Catalán como nuevo comisario principal jefe de la Policía Local. Una persona que conoce bien este cuerpo de seguridad, en el que ingresó en 1998. La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, presidió este acto en el que se hizo la jura del cargo, la firma del acta y la entrega simbólica, por parte de la primera edila, del bastón de mando operativo.

Un acto en el que estuvo presente el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, representantes de la corporación municipal e integrantes de otras instituciones. Entre ellas, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el coronel jefe de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín; o el comisario provincial jefe de la Policía Nacional, Emilio Romero. También asistieron personalidades del mundo de la cultura y las fiestas, con la reina Clara Sanz y el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos.

Entrega del bastón de mando operativo por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco. / Mediterráneo

Vocación de servicio

En sus primeras palabras tras tomar posesión, Francisco Javier Catalán expuso su emoción. "Puedo decir sin exagerar que profesionalmente hoy es uno de los días más importantes de mi vida, y precisamente por ello soy plenamente consciente de la responsabilidad que asumo", detalló. Además, mencionó sus principales objetivos. "Hay una cosa que nunca debe cambiar: nuestra vocación de servicio. Partiendo de la necesidad de disponer de unidades de reacción que atiendan incidencias y emergencias, estoy convencido de que una Policía Local moderna debe reunir cuatro cualidades esenciales: ha de ser próxima, ha de ser profesional, eficaz y capaz de anticiparse a sus problemas, porque nuestro trabajo no comienza cuando se produce una emergencia".

En su intervención mostró su defensa de una policía "orientada a la resolución de problemas. Una policía local visible, accesible y resolutiva. Una policía que la ciudadanía sienta como propia, porque cuando un vecino conoce a su policía, también confía en su policía. Junto a esta proximidad hay otra responsabilidad que continuará ocupando un lugar prioritario: la movilidad y la seguridad vial".

Seguridad ciudadana

Begoña Carrasco resaltó que uno de sus principales objetivos es lograr un Castellón cada vez más seguro para quienes viven, trabajan o disfrutan de la capital. "Un objetivo marcado por el cumplimiento de la palabra dada a nuestros ciudadanos. Porque para este equipo de gobierno el área de Seguridad es absolutamente imprescindible y una prioridad irrenunciable". Con la elección del nuevo responsable se pone fin "a un periodo de inestabilidad, de temporalidad en lo más alto de la cadena de mando de un cuerpo clave en el día a día de nuestra ciudad", añadió.

Antonio Ortolá expuso que "por fin, la Policía Local cuenta con un comisario principal jefe de forma definitiva, un paso fundamental para seguir estabilizando la plantilla y consolidando la estructura de mando del cuerpo; estoy convencido de que su experiencia, profesionalidad y conocimiento del cuerpo serán claves para afrontar con éxito esta nueva etapa".

Nueva etapa

Francisco Javier Catalán agradeció a la alcaldesa "la confianza depositada en mi persona para asumir la dirección de esta policía, una confianza que agradezco profundamente y que asumo con humildad, responsabilidad y la firme voluntad de estar a la altura de lo que Castellón merece". Sobre el edil de Seguridad, mencionó "su cercanía y el apoyo que siempre he encontrado en él en todos aquellos asuntos relacionados con el servicio público que prestamos".