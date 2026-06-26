"No seas trasto": la campaña de Castelló para luchar contra los residuos voluminosos en la calle

La presencia de grandes muebles, colchones usados o electrodomésticos al lado de los contenedores de residuos es más frecuente de lo deseable en las calles de Castelló. Una estampa que se produce pese a la existencia de mecanismos para poder dejar de manera correcta estos elementos voluminosos que entorpecen el paso y afean la vía pública.

Para evitar estas situaciones, desde el Ayuntamiento de Castelló y la compañía Tetma han presentado una campaña para la sensibilización de la población, con el título de No seas trasto. En este acto participaron el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo; el responsable de Tetma, José María Villar; y el director de Servicios Urbanos, Cristóbal Badenes. La iniciativa informa sobre las dos alternativas gratuitas disponibles: llevar los residuos al Ecoparque Fijo, junto al Mercado de Abastos, o solicitar la recogida de enseres a domicilio llamando al 964 216 134.

Recogida de voluminosos

Sergio Toledo declaró que gestionar correctamente los residuos voluminosos "es fácil, gratuito y está al alcance de todos". Abandonar muebles, colchones u otros enseres en la calle "dificulta la movilidad, especialmente de las personas mayores o con movilidad reducida, deteriora la imagen de los barrios y obliga a destinar recursos extraordinarios a su retirada".

Los datos registrados entre enero y mayo de 2026 reflejan una evolución positiva respecto al mismo periodo de 2025. En total, se han recogido 2.693.260 kilogramos, lo que supone un aumento de 679.580 kilogramos, equivalente a un 33,7% más.

Datos del servicio

De estas cantidades acumuladas, 830.900 kilos corresponden al servicio municipal de recogida de voluminosos y 1.862.360 kilos al depósito en el ecoparque. En comparación con el periodo comprendido entre enero y mayo de 2025, la recogida domiciliaria ha aumentado un 20,5%, al pasar de 689.700 a 830.900 kilos, mientras que los residuos depositados en el ecoparque han crecido un 40,7%.

Por su parte, el responsable de Tetma, José María Villar, manifestó que con esta iniciativa "reforzamos nuestro compromiso con la mejora de la limpieza urbana, la prevención del abandono de residuos y la promoción de hábitos responsables entre la ciudadanía".

Información ambiental

La Oficina de Información Ambiental, situada en la avenida Rey Don Jaime, 84, viene prestando servicio desde que finalizaron las fiestas de la Magdalena. Este espacio se ha puesto en marcha en el marco del nuevo contrato municipal de recogida de residuos y limpieza viaria, gestionado por Tetma, y está a disposición de la ciudadanía para atender consultas y resolver dudas relacionadas con la limpieza de la ciudad y la recogida de residuos.

Sergio Toledo ha explicado que "esta oficina se ha abierto para atender al público y resolver las dudas que puedan surgir en momentos puntuales sobre la recogida o la limpieza".

Contrato de limpieza

El concejal ha señalado que "esta es la primera campaña de sensibilización que desarrollamos con Tetma y, a partir de aquí, pondremos en marcha muchas más acciones de información y concienciación".

El nuevo contrato comenzó a prestarse en octubre y cuenta con cerca de cuatro millones de euros adicionales al año para reforzar la limpieza de la ciudad, renovar la maquinaria y sustituir y mejorar los contenedores.

Talleres formativos

La campaña No seas trasto contará con informadores ambientales que desarrollarán una labor de información y concienciación en distintos puntos de Castelló. También se desplazarán a las zonas sensibles de la Marjalería en las que se han detectado vertidos incontrolados de residuos y enseres.

Además, durante el mes de julio se celebrarán cinco talleres formativos en distintos barrios y asociaciones vecinales. Estas sesiones explicarán cómo gestionar adecuadamente los residuos voluminosos y fomentarán el uso de las dos opciones gratuitas que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía.