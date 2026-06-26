El sorteo de los huertos urbanos de Castelló: más de 400 vecinos optan a una parcela

El Ayuntamiento de Castelló celebrará este viernes 26 de junio el sorteo que determinará la adjudicación de las parcelas de los huertos urbanos municipales. Estas pequeñas superficies están destinadas al cultivo de hortalizas para autoconsumo mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente. Concebidas como una herramienta para acercar el mundo rural a la ciudad, estos espacios permiten a los vecinos cultivar sus propios alimentos al tiempo que fomentan valores como la sostenibilidad, la sensibilización ambiental, la participación ciudadana y el uso responsable de los recursos.

Además de su función agrícola, los huertos urbanos se han consolidado como una alternativa de ocio al aire libre y un punto de encuentro para personas interesadas en mantener el contacto con la tierra y aprender sobre agricultura ecológica.

Las cifras de la convocatoria

En esta convocatoria se han ofertado un total de 488 parcelas de cultivo distribuidas entre los seis huertos urbanos municipales participantes, ubicados en Mas d'En Riera, Patronato de Deportes, Fernando el Católico, Gran Vía, calle Juan Herrera y calle Triana. Según ha explicado el edil de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, «el número de personas que han solicitado una parcela de cultivo es inferior al número total de espacios disponibles».

Este año se han presentado un total de 453 solicitudes para acceder a estos espacios, de las cuales 416 han sido admitidas y 37 excluidas. Entre las solicitudes excluidas, los motivos más frecuentes son no cumplir el requisito de unidad de convivencia, desistir de la solicitud, presentar la documentación fuera de plazo, no subsanar errores o no cumplir el requisito de empadronamiento.

Nuevo modelo de gestión

Esta convocatoria supone además una novedad en la gestión. «Esta es la primera convocatoria que organiza el Ayuntamiento para asignar huertos urbanos; hasta ahora los huertos estaban gestionados por las asociaciones de vecinos del distrito respectivo de cada huerto», ha señalado Romero.

La suerte tendrá la última palabra en la adjudicación de los huertos urbanos de Castelló. El viernes 26 de junio, el salón de actos del edificio de Servicios Agrarios Municipales acogerá el sorteo que permitirá asignar las parcelas de cultivo municipales. Se trata del último paso de un proceso que despierta el interés de decenas de vecinos que buscan un espacio donde cultivar sus propios alimentos y pasar tiempo de calidad en su terreno haciendo esta actividad agrícola.

Estos huertos están dirigidos principalmente a vecinos y vecinas de Castelló, aunque también pueden acceder a ellos entidades sin ánimo de lucro del municipio y centros de educación primaria. La iniciativa pretende poner en valor los espacios agrarios periurbanos y acercar la actividad agrícola a la ciudadanía.

Este proyecto trata de impulsar la participación ciudadana y promover una gestión responsable de los recursos naturales mediante prácticas agrícolas tradicionales, preferentemente basadas en la agricultura ecológica. El edil Romero destaca que, a pesar de que este año no se hayan cubierto todas las parcelas ofertadas, «en general, siempre hay una alta demanda de espacios de cultivo en las parecelas de la ciudad».