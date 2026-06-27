El Ayuntamiento de Castelló ofrece empleo a 116 personas en riesgo de exclusión social

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado que “la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado jueves ha dado luz verde al Programa Propio de Empleo 2026-2027 del Ayuntamiento de Castellón”.

Carrasco ha resaltado que “se trata de un programa dirigido a la contratación de 116 personas en situación de exclusión social, a jornada completa durante un periodo de 12 meses, en concreto está previsto que se desarrolle del 15 de octubre de 2026 al 14 de octubre de 2027”. Carrasco ha querido resaltar que “el coste total del proyecto asciende a la cantidad de 3.096.123,23 euros”.

Además, ha detallado que “estas personas estarán dedicadas a la realización de diferentes actividades de utilidad pública, con la finalidad de contribuir a paliar la situación de pobreza y exclusión social en el municipio de Castelló y con el objetivo de la inserción en el mercado de trabajo de los colectivos más desfavorecidos”.

La primera edila ha insistido en que “no hay mejor política social que el empleo. Y con programas como este lo demostramos de una manera más que clara, ayudando a personas y familias que más necesitan de estos puestos de trabajo que pueden mejorar sus vidas”.

Diferentes perfiles

La primera edila ha resaltado que “entre las contrataciones encontramos también diferentes perfiles para realizar diferentes tareas dentro de los diferentes departamentos municipales”. Los puestos son los siguientes: 3 oficiales/as de fontanería, 3 oficiales/as de electricidad, 2 oficiales/as de jardinería, 2 oficiales/as de albañilería, 2 oficiales/as de pintura, 2 oficiales/as de carpintería metálica, 2 oficiales/as de carpintería de madera, 2 peones/as de carpintería de madera y 2 peones/as de albañilería- . Por otro lado, también está prevista la contratación de 25 ordenanzas/celadores-as, 14 administrativos/as,10 auxiliares administrativos/as y 1 coordinador/a.

'Brigadas antipintadas'

La alcaldesa también ha hecho especial hincapié en que “un número considerable de este Programa Propio de Empleo, un total de 46 personas, ocuparán el puesto de operarios y operarias de servicios múltiples. Unas tareas que engloban labores de mantenimiento y limpieza como las que desempeñan las llamadas ‘brigadas antipintadas’ que hemos podido ver trabajar en la ciudad en los últimos meses”.

Para la alcaldesa “la labor de estas personas, de estas brigadas, es clave para el día a día de nuestra ciudad, ya que nos permite lograr ese objetivo de contar con una ciudad de Castellón cada vez más limpia, con unas calles y mobiliario en mejor estado, de la que tanto los castellonenses como quienes nos visitan puedan sentirse más orgullosos”.

Begoña Carrasco ha indicado asimismo que “uno de los principales compromisos que adquirimos con los vecinos y vecinas de Castellón fue el de hacer de lograr una ciudad cada vez más limpia y libre de pintadas que afeaban nuestro entorno urbano, incluidos edificios públicos y mobiliario urbano. Por eso pusimos en marcha un Plan de Choque para actuar de inmediato sobre este problema que había degradado nuestra ciudad en los últimos años”.

“Gracias a estas brigadas y a su labor se está actuando con eficacia en muchos puntos de la ciudad que necesitan de este tipo de intervenciones, logrando una ciudad de Castellón más limpia y agradable. Un beneficio que se suma, evidentemente, al de la contratación de estas personas a través de este programa”, ha afirmado Carrasco.

Proceso de selección

Respecto al proceso que va a guiar el desarrollo del programa, el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha detallado también que “el procedimiento de selección consistirá en la baremación de méritos y una entrevista personal con cada persona candidata. Tras este procedimiento se generará una bolsa de empleo que tendrá vigencia hasta la publicación de una nueva convocatoria del programa, de manera que las personas candidatas podrían participar en futuras ediciones de este programa”.

Finalmente, Redondo también ha apuntado que “en caso de no poder cubrir algún perfil profesional, ya sea por no haberse llegado aconstituir la referida bolsa o por haberse agotado la misma, se podrá variar el número de personas a contrataren otros perfiles hasta agotar la consignación presupuestaria, de acuerdo con las necesidades municipales existentes”.