Castelló dinamiza el verano con 250 actividades y todas sus playas con Bandera Azul

Castelló oferta este verano más de 250 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos con el fin de dinamizar los barrios y su litoral, el cual esta temporada estival completa el pleno de Banderas Azules tras recuperar la de la playa del Serradal, después de que se perdiera en 2020.

La programación de verano, impulsada de forma coordinada por diferentes áreas del Ayuntamiento, tiene como objetivo fomentar el ocio activo, la convivencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en distintos puntos del municipio tanto para vecinos como para visitantes.

Así, el Ayuntamiento pretende consolidar este verano la playa del Serradal como la 'gran playa slow de Castellón', un espacio concebido para disfrutar del litoral desde una perspectiva más tranquila, saludable y respetuosa con el entorno natural, por lo que contará con una programación estable de actividades al aire libre orientadas al bienestar, como sesiones de Ejercicios Taoistas o de Chi kung.

Por otra parte, las Bibliotecas del Mar incorporan este año importantes novedades para enriquecer la experiencia de los usuarios, entre ellas juegos de mesa, nuevos fondos bibliográficos y prensa diaria.

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad pondrá en marcha este verano una campaña de concienciación ambiental en las playas del litoral norte con el objetivo de fomentar el conocimiento, el cuidado y la conservación del ecosistema costero, la cual se articulará en torno a tres ejes: conocer, cuidar y conservar y, abordará cuestiones como la importancia del ecosistema marino y costero mediterráneo, el papel de la posidonia oceánica, el impacto de los microplásticos y la correcta gestión de los residuos.

Programación deportiva

Respecto a la programación deportiva, el Patronato de Deportes pondrá en marcha actividades en las playas de la ciudad con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y el ocio activo durante los meses estivales. La oferta se desarrollará principalmente entre el 1 de julio y el 31 de agosto e incluye cursos de voleibol en la playa dirigidos a población infantil y juvenil de entre 10 y 16 años, que tendrán lugar en la playa del Gurugú.

Además, se celebrará la campaña de mantenimiento físico, con sesiones de aquafitness en la playa del Gurugú, y la programación se completa con la piscina de verano del Pinar, que permanecerá abierta del 20 de junio al 6 de septiembre.

Así mismo, se han programado sesiones deportivas saludables y recreativas gratuitas, sin necesidad de inscripción previa, que se desarrollarán del 1 de julio al 31 de agosto. En concreto, se ofrecerán clases de GAP en la zona Gurugú-Mercantil y entrenamiento funcional acuático en el Planetario los martes y jueves. Por las tardes, se impartirá StayONfit en el Planetario y en el Gurugú-Mercantil. Así mismo, habrá sesiones de ritmos en el Gurugú-Mercantil y en el Planetario.

Los barrios de Castelló volverán a llenarse de vida este verano gracias a las distintas campañas dinamizadoras impulsadas por el Ayuntamiento para fomentar la participación ciudadana y la convivencia. Entre las iniciativas previstas destacan 'Magia en los Barrios', que llevará espectáculos de ilusionismo a 12 barrios de la ciudad; 'A l'estiu tot lo món viu', con 9 actuaciones culturales que incluyen bailes regionales, rondallas y una obra de teatro; así como el cine de verano, con un total de 9 sesiones, de las cuales 6 se celebrarán en distintos barrios y 3 en la playa.

Actos por el eclipse

Por otro lado, con motivo de la programación especial en torno al próximo eclipse total de Sol del 12 de agosto visible desde Castellón -uno de los mejores destinos del litoral para contemplar este fenómeno- la oferta de actividades se concentrará en dos puntos principales -el Escenario Sol, en la playa del Pinar y el entorno del Planetario; y el Escenario Luna, en la playa del Gurugú, donde habrá actividades desde la mañana y contarán con dos de los divulgadores científicos más reconocidos en España y de mayor impacto internacional: Javier Santaolalla, doctor en física e ingeniero; y Josep Calatayud, biólogo de formación y responsable del canal 'Control de Misión'.

Santaolalla capitaneará el Escenario Sol, contando con diferentes colaboradores y divulgadores, muy conocidos en redes sociales, como el químico Aithamy Soto, el físico valenciano José Luis Oltra, la doctora Paula García, la investigadora Katherine Cerón y el ingeniero Alfredo García.

Y el Escenario Luna, en la playa del Gurugú, será coordinado por Josep Calatayud con su programa 'Control de Misión'. Como colaboradores habrá expertos como la periodista y divulgadora castellonense Rocío Vidal -conocida como La Gata de Schrödinger-. Además contarán con el ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo y Juan José Agún, conocido como 'Doctor Fisión'. La charlas y ponencias de estos divulgadores serán las protagonistas durante toda la mañana y también por la tarde hasta las 19.00 horas.

Durante toda la mañana del 12 de agosto se podrán ver también en la cúpula del Planetario, que cuenta desde hace poco tiempo con un nuevo proyector, diferentes pases de una película especialmente preparada para este eclipse. Además, habrá talleres familiares e infantiles para niños entre 8 y 14 años, entre las 11.00 y las 13.00 horas, tanto en la zona del Planetario y la playa del Pinar como en el campo del Javier Marquina, con actividades sobre el Sistema Solar, creación de cámaras de fotografía estenopeicas o construcción de cohetes de agua.

En los momentos previos al eclipse, sobre las 19.30 horas, será el turno del grupo de percusión 'Te Falta Calle', que llenará las playas de música y ritmo, junto con la animación del grupo de Teatro 'La Fam'. Coincidiendo con los momentos álgidos del eclipse, en el Escenario Sol estará Javier Santaolalla en directo transmitiendo cómo se va iniciando la parcialidad del eclipse, mientras, en el Escenario Luna estará Josep Calatayud con el streaming de su programa 'Control de Misión' describiendo también cada detalle de ese momento.

Será a las 20.31 horas, durante 1 minuto y 34 segundos, cuando se inicie la totalidad del eclipse y el sol oscurezca por completo. La gente que se desplace hasta las playas ese día podrá disfrutar también de las conocidas como Perseidas, la lluvia de estrellas o 'Lágrimas de San Lorenzo'. Esta observación de estrellas fugaces comenzará sobre las 23.30 horas y se prolongará hasta la 1.30 aproximadamente.

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La temporada estival también presenta como novedades la reforma de la avenida Ferrandis Salvador, que ha contado con un presupuesto de casi 4 millones de euros, y la instalación de nuevo mobiliario en las playas, con más de 500.000 euros, actuaciones ambas que cuentan con financiación de la Unión Europea; y la activación por parte de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación del nuevo servicio del TRAM de Castelló de la Plana, con la conexión directa con las playas por primera vez, sin que sea necesario el transbordo.