La Cavalcada de la Mar del Grau recupera sus raíces marineras con la carroza de Neptuno

El Grao ha vivido con emoción la primera gran jornada de las fiestas de Sant Pere 2026 con la celebración de la tradicional Cavalcada de la Mar. Graueras y graueros han llenado las calles para disfrutar de un desfile centrado en la identidad marinera del distrito. La simbología vinculada a la mar, los antiguos oficios y diferentes escenas de la vida cotidiana han articulado una propuesta que ha tenido como uno de sus principales atractivos la recreación de la carroza de Neptuno, inspirada en la cabalgata de 1957.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presenciado el desfile acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, miembros de la corporación municipal y las reinas de las fiestas de Castellón, Clara Sanz y Ana Colón. Carrasco ha señalado que “la edición de este año quiere suponer un importante impulso para la Cavalcada de la Mar con una propuesta que mira a sus orígenes y recupera su carácter más tradicional y marinero”.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que “esta cabalgata permite poner en valor los elementos que identifican al Grao, desde la mitología marinera y los oficios tradicionales hasta las escenas ligadas a la actividad pesquera, al tiempo que reconoce la implicación de graueras, graueros, asociaciones, collas y colectivos festivos”.

Erik Pradas

Un recorrido por la historia y las tradiciones del Grau

La cabalgata se ha dividido en varias partes temáticas. La primera ha estado dedicada a la mitología marinera, mientras que la segunda ha puesto el foco en los trabajos relacionados con la pesca y la navegación. Pescadores, marineros, rederas y otros personajes han permitido recordar la importancia de estas profesiones en la evolución del distrito marítimo. Además, la representación de una subasta de pescado ha acercado al público una de las estampas más reconocibles de la actividad pesquera y comercial del Grao. La participación de asociaciones, collas, colectivos festivos y vecinos ha reforzado el carácter popular de una celebración que une tradición, historia y sentimiento de pertenencia.

Toni Losas

Representantes y Pregón

En la carroza de las máximas representantes han participado las reinas Claudia Albert Giner y María Salom Fallan, junto al presidente infantil, Miguel Ramírez León.

La corte de honor está integrada por Claudia Sáez Milá, María Gómez Vicente, Luna Carrasco Salom, Virginia Blay Villalba, Lucía Gallego Pérez, Edurne Giner Gil, Victoria Rodríguez Martínez, Lucía Benítez García, Marina Cifuentes Victorio y María Ballester Guerrero.

Como acompañantes participan Pablo Triguero Bacas, Miguel Domenech Rovira, Javi Ramírez León, Salvador Ramírez Peraire, Nicolás Villanueva Muñoz, Alejandro Benítez García, Raúl Ramírez Peraire y Eric Ramón Reyes.

La corte de honor infantil está formada por Triana Fernández de Marcos Llorens, Martina Boix Martí y Edurne Cataleya Ivascu Rendo. Como acompañantes infantiles participan Yahir Fernández de Marcos Llorens y Alejandro Jiménez Voltes.

Otro de los momentos destacados ha sido la lectura del pregón a cargo de Marc Teresa, miembro de la Colla 12100 y persona estrechamente vinculada a las fiestas de Sant Pere. Marc Teresa es hijo de reina, nieto de festera y fue presidente infantil en 2014, por lo que su intervención ha estado marcada por los recuerdos familiares y el orgullo de pertenencia al Grao.

Galería: El Grau de Castelló se echa a la calle para abrir las fiestas de Sant Pere / Toni Losas | Erik Pradas

Seguridad y Puntos Violeta

Las fiestas cuentan este año con 461 servicios operativos programados de la Policía Local y 110 servicios de Agentes de Movilidad Urbana, doce más que el año anterior.

Asimismo, se pondrá en marcha un servicio preventivo de control de comercio, consumo, espectáculos y actividades, coordinado por la Policía Local del distrito marítimo.

Los Puntos Violeta estarán instalados en el Moll de Costa, la calle de la Sardina y la plaza Pintor Porcar. También se distribuirán pulseras destinadas a detectar la posible presencia de sustancias en las bebidas.

El Punto Violeta del Moll de Costa funcionará el sábado 27 de junio, de 00:00 a 06:00 horas; el miércoles 1 de julio, de 00:00 a 04:00 horas; y el viernes 3 y el sábado 4 de julio, de 00:00 a 06:00 horas.

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El de la calle de la Sardina estará disponible el domingo 28 de junio, de 00:00 a 04:00 horas. Por su parte, el de la plaza Pintor Porcar funcionará la noche del sábado 27 de junio, de 23:00 a 04:00 horas, y el viernes 3 de julio, de 18:00 a 02:00 horas.