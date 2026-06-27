Ciudad Jardín: el veraneo más selecto a comienzos del siglo XX

Hubo un tiempo en que el descanso estival era un concepto muy diferente al de hoy. Cuando las vacaciones pagadas eran una quimera, la mayoría de castellonenses disfrutaban apenas de una versión muy modesta y breve de una pausa laboral veraniega. Hace un siglo, el final del mes de julio, con la doble festividad el día 25 de Santiago Apóstol y San Cristóbal, patrón de la capital de la Plana, suponía «el primer éxodo del veraneo de los pobres», como lo definía Heraldo de Castellón el 27 de julio de 1925. El diario se refiere a lo «muerta» que quedaba la urbe en detrimento del Pinar, las alquerías y los masets y ponía de relieve el papel de la pólvora en unas noches en que se repite el grito de Mos quedem! El periódico subrayaba en aquel caso la ausencia de incidentes y convocaba a los castellonenses «a empezar el éxodo de agosto», en este caso en torno a la festividad de la Asunción y de San Roque, con el día 17 como afortunada propina, dedicada burlonamente al perro del santo de Montpellier.

En la década de los años 20 del siglo pasado, no obstante, la segunda residencia de los vecinos con más posibilidades económicas aún no está en Benicàssim ni en sus villas. Lo que se va configurando como el lugar preferido para el veraneo de quienes pueden permitírselo es el área situada entre las actuales avenida Villarreal y Gran Vía, en la vecindad de la línea ferroviaria, y junto a la avenida Enrique Gimeno. Con nombres como Villa Paraíso, Los Arrayanes, Villa Anita, Torre Valencia y un largo etcétera, este entorno adquiere a comienzos del siglo XX una creciente importancia, acogiendo los masets de numerosas familias bien situadas en la sociedad de la época. El 20 de agosto de 1915, Heraldo de Castellón se hacía eco de una importante mejora: el montaje de la línea «para poder dotar de luz eléctrica, procedente de la fábrica municipal» a esa nueva zona de la capital, precisando que «los masets de aquella zona (…) ganarán extraordinariamente con esa mejora». En paralelo, una corriente naturalista se impone en muchas ciudades, con el impulso de urbanistas como el británico Ebenezer Howard, que apuesta por un concepto de ciudad jardín con zonas residenciales en las que se pudiera vivir entre espacios verdes sin alejarse mucho del centro de las ciudades.

Noticia publicada por 'Heraldo de Castellón' el 19 de abril de 1926 / Archivo Municipal de Castellón

Una capital agrícola

No será tan sencillo, sin embargo, dotar de los servicios necesarios a lo que con el tiempo se conocerá como la Ciudad Jardín, en nuestro caso. Entre otras cosas porque se trata de un área algo distante del casco urbano, en un Castellón agrícola cuya economía prioriza las tareas del campo. Un botón de muestra lo encontramos el 12 de junio de 1919, cuando Heraldo publicaba que la explanada del Hospital Provincial «está convertida estos días en una era», preguntándose el diario si las tareas agrícolas que allí se realizaban contaban con permiso de la Diputación Provincial. Y es que, como reclamaba el periódico, «debe procurarse que los trabajos de aventar el trigo se hagan en sitio que no moleste a los transeúntes», lo que condicionaba también el tránsito por la Gran Vía.

La mejora de la seguridad y de las comunicaciones del barrio irá convirtiéndose en objeto habitual de preocupación en la prensa. Así, el 24 de julio de 1919, Heraldo de Castellón reprocharía al alcalde José Forcada Peris que no se hubiera «restablecido» el alumbrado municipal en la Gran Vía ni se hubieran arreglado los accesos «por la carretera de Lucena y el llamado tiro de palomo» (es decir, por las actuales calles Doctor Clará y Jacinto Benavente), «que tan evidente peligro ofrecen al tránsito rodado». De este modo se esbozaba un «cuadro de abandono» que era completado por lo «intransitable» del camino por culpa de una gran cantidad de tierra acumulada a causa de la escasez de lluvias. «¿Será preciso que insistamos?», concluía el periódico, confiando en el «celo» del Ayuntamiento.

Información de 'Heraldo de Castellón' publicada el 24 de julio de 1919. / Archivo Municipal de Castellón

El 21 de julio de 1925, el diario dirigido por José Castelló y Tárrega volvía a la carga con una buena dosis de ironía, celebrando con alborozo una noticia que tildaba de «veraniega» y a la que viste con tintes extraordinarios: «el auto-cuba ha pasado por la polvorienta Gran Vía y la ha regado». Según el periódico, «es la primera manifestación discrecional, expontánea del interés que la autoridad municipal pone de murallas a fuera, mientras se ponen las cosas en condiciones de afrontar en toda su extensión el problema del ensanche de este pueblo». Antes de pedir al Ayuntamiento «que pase siempre que pueda el providencial auto-cuba», se reclama «si hay presupuesto, la limpieza de las cunetas y el arreglo del andén, que a fuerza del paso de bicicletas y hasta del tránsito de carritos de mano, va desapareciendo poco a poco». Cree el redactor de la nota que con ese pequeño esfuerzo municipal «sería lo bastante para estimular a los propietarios de aquellos inmuebles a otras mejoras de urgente necesidad para que esa nueva Avenida de Castellón corresponda a su pomposo nombre».

Lentos avances

Poco a poco, no obstante, se logran avances. El primer día de agosto de 1929, el mismo periódico anunciaría la sustitución, en la avenida Doctor Clará, de una «antigua cañería por otra de mucho mayor diámetro», por parte de la empresa Fomento Agrícola Castellonense (hoy Facsa). Las obras respondían al objetivo de «llevar el agua a los masets de la Ciudad Jardín», plenamente consolidada como lugar de veraneo. La mejora, subraya el periódico, «contribuiría a la necesaria expansión» de la ciudad junto con un servicio «permanente» de autobuses para facilitar la comunicación con el centro.

Noticia del 21 de julio de 1925 en 'Heraldo de Castellón'. / Archivo Municipal de Castellón

Cinco años después, este último servicio estará consolidado. El 7 de julio de 1934, Heraldo da cuenta de la reorganización del transporte «a masets y Ciudad Jardín», una vez se ha suspendido el servicio por la avenida Enrique Gimeno «por las malas condiciones de la carretera». Así, «la salida de los coches» se produce a las 8 y 9.30 h por la mañana y por la tarde, a las 13.30, 15.30 y 20 h, siempre con el itinerario «Gran Vía, avenida de Villarreal y carretera de Alcora». En todos los casos «se efectuará con un solo coche a excepción del de la una y media que se prestará en dos, como en años anteriores».

No obstante, el ritmo de las mejoras no es siempre el deseado. El 19 de abril de 1926, meses antes del verano, el diario de Castelló y Tárrega se lamentaba porque «desespera verdaderamente la lentitud con que se procede en esa imperiosa exigencia, tantas veces señalada por nosotros, de descongestionar la capital, habitando permanentemente los incomparables alrededores de Castellón». Aparte de reclamar agilidad para el plan de ensanche diseñado por el arquitecto Vicente Traver Tomás, «sencillamente queremos que el Ayuntamiento ponga o haga poner en otras condiciones los caminos o paseos de acceso a los principales grupos de población, castigando el abuso de dejar brozas, ramajes y basura en dichos accesos; que se les dote de alumbrado público.

Sin embargo, ya en junio de 1936 las cosas siguen igual y desde Heraldo se sigue pidiendo «la urbanización del camino de la Gran Vía y el arreglo y nivelación del campo del tiro de palomo», trabajos con los que «podría darse trabajo por bastante tiempo a los obreros que no lo tienen». Pese a las dificultades, en las próximas décadas y hasta que los tiempos cambien -con el crecimiento urbano que absorberá la zona y sobre todo, con el éxodo a Benicàssim- la Ciudad Jardín seguirá siendo el epicentro del veraneo castellonense.

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