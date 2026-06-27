El Grau de Castelló se echa a la calle para disfrutar con las fiestas de Sant Pere
La mascletà iniciadora, la música, el vermuteo y los primeros actos taurinos marcan el arranque festivo de este sábado en el distrito marítimo
El Grau de Castelló ha dado este sábado 27 de junio el pistoletazo de salida a las fiestas de Sant Pere 2026 con una jornada marcada por el ambiente en la calle, la música, la pólvora y la participación de peñas, vecinos y visitantes. Las mejores imágenes del día recogen algunos de los momentos más esperados del inicio festivo, desde la recogida de las Reinas y Presidentes y la recepción de autoridades en la Tenencia de Alcaldía hasta la mascletà iniciadora, que ha hecho vibrar el entorno de la calle Trabajadores de la Mar y el parque de la Panderola.
La mañana ha continuado con actuaciones musicales, vermuteo y los primeros actos taurinos en el recinto del Grau, en una jornada que ha servido para abrir nueve días de celebraciones en honor al santo marinero. Entre tradición, ruido, color y ganas de fiesta, Sant Pere ha vuelto a tomar las calles del distrito marítimo, dejando estampas que resumen el arranque de una programación con cerca de 175 actos y que se prolongará hasta el próximo 5 de julio.
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