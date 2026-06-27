Sant Pere en Castelló: ¿Dónde puedes conseguir uno de los 4.600 vasos reutilizables para las fiestas?

El Ayuntamiento de Castelló y Reciplasa han puesto en marcha una nueva acción de sensibilización ambiental con motivo de las fiestas de Sant Pere 2026 mediante la distribución de un total de 4.600 vasos reutilizables con la imagen oficial de las fiestas, una iniciativa destinada a fomentar hábitos de consumo más sostenibles y reducir la generación de residuos de envases y plásticos de un solo uso.

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha agradecido la implicación de Reciplasa en las fiestas de Sant Pere y ha puesto en valor esta iniciativa, que contribuye a reforzar la concienciación ambiental entre las peñas y entre todas las personas que participan en las celebraciones.

Propuesta en el distrito marítimo

“Trabajamos por unas fiestas sostenibles y con esta iniciativa de vasos reutilizables, gracias a la colaboración de Reciplasa, queremos sumar esfuerzos”, ha destacado Giner, quien ha hecho hincapié en que “cuesta muy poquito, entre todos, mantener nuestras calles limpias, a pesar de la gran afluencia de visitantes en Sant Pere. La imagen dice mucho de una ciudad y nosotros pedimos la colaboración de toda la ciudadanía para que el Grao ofrezca su mejor imagen, también en las fiestas por excelencia de nuestro distrito marítimo”.

Distribuidos entre las peñas

Por su parte, el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo Llorens, acompañado por Giner, ha explicado que los vasos han sido distribuidos a través de la Tenencia de Alcaldía del Grao entre las diferentes peñas del distrito marítimo para que puedan ser utilizados por los festeros y las festeras durante la celebración de las fiestas.

Con esta acción, ambas instituciones persiguen disminuir el volumen de residuos que se generan en unos días en los que se incrementa notablemente el consumo de bebidas y, por tanto, de envases y plásticos.

La mascletà iniciadora, la música, el vermuteo y los primeros actos taurinos marcan el arranque festivo de este sábado en el distrito marítimo / Toni Losas

Toledo ha destacado que “las fiestas son momentos de convivencia y celebración, pero también una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente y con una correcta gestión de los residuos”. En este sentido, ha señalado que “con pequeños gestos, como el uso de vasos reutilizables, podemos conseguir entre todos unas fiestas mucho más sostenibles y respetuosas con nuestro entorno”.

Respeto al medio ambiente para unas fiestas más sostenibles

El presidente de Reciplasa también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que, durante estos días, se haga un uso adecuado de los recursos y se apueste por prácticas más respetuosas con el medio ambiente.

“No se trata solo de pasarlo bien, sino de hacerlo siendo conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en el entorno. Cada gesto cuenta y la colaboración de todos es fundamental para avanzar hacia un modelo de fiestas más sostenible”, ha afirmado.

Con este tipo de acciones, Reciplasa continúa desarrollando su labor de sensibilización y educación ambiental en los 46 municipios de la zona centro de la provincia de Castellón en los que presta servicio, promoviendo iniciativas que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente y responsable de los residuos y hacia una sociedad cada vez más comprometida con la sostenibilidad.