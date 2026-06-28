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El encierro de toros cerriles llena de emoción las fiestas de Sant Pere en el Grau de Castelló

El recinto taurino ha acogido uno de los actos destacados de la jornada dominical, dentro de unas fiestas que este año refuerzan su carácter popular, marinero y tradicional

Las mejores imágenes del VI Encierro de toros cerriles en Sant Pere

Las mejores imágenes del VI Encierro de toros cerriles en Sant Pere

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El Grau de Castelló ha vivido una mañana de emoción y ambiente festivo con el VI Encierro de toros cerriles, uno de los actos taurinos destacados de las fiestas de Sant Pere 2026. La galería recoge los mejores momentos de la cita en el recinto taurino, con la expectación del público, la participación de los aficionados y el pulso popular de una jornada marcada por la tradición y el ambiente grauer. / KMY ROS

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Rafael Fabián

Rafael Fabián

El Grau de Castelló ha vivido este domingo una intensa mañana festiva con la celebración del VI Encierro de toros cerriles, uno de los actos taurinos incluidos en el programa de las fiestas de Sant Pere 2026. La cita, celebrada a las 11.00 horas en el recinto taurino, ha reunido a numerosos aficionados y vecinos en una jornada marcada por el ambiente de peñas, la participación popular y la expectación propia de los actos taurinos tradicionales.

El encierro se enmarca dentro de una programación que se desarrolla del 27 de junio al 5 de julio y que reúne cerca de 175 actos, con la música, la gastronomía, los toros, la pirotecnia y las tradiciones marineras como principales protagonistas. Tras el arranque de las fiestas con la Cavalcada de la Mar, que este año ha recuperado sus raíces marineras con la carroza de Neptuno y escenas vinculadas a la actividad pesquera del Grau, la jornada dominical ha mantenido el pulso festivo con una agenda repleta de propuestas.

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La celebración del encierro ha dado paso a otros actos previstos durante el día, como la visita a la calle Torrenostra, la paella monumental en el parque La Panderola y una tarde-noche cargada de música, actividades de peñas y nuevos actos taurinos. Sant Pere combina un año más tradición, identidad grauerà y convivencia en las calles.

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