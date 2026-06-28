El encierro de toros cerriles llena de emoción las fiestas de Sant Pere en el Grau de Castelló

El Grau de Castelló ha vivido este domingo una intensa mañana festiva con la celebración del VI Encierro de toros cerriles, uno de los actos taurinos incluidos en el programa de las fiestas de Sant Pere 2026. La cita, celebrada a las 11.00 horas en el recinto taurino, ha reunido a numerosos aficionados y vecinos en una jornada marcada por el ambiente de peñas, la participación popular y la expectación propia de los actos taurinos tradicionales.

El encierro se enmarca dentro de una programación que se desarrolla del 27 de junio al 5 de julio y que reúne cerca de 175 actos, con la música, la gastronomía, los toros, la pirotecnia y las tradiciones marineras como principales protagonistas. Tras el arranque de las fiestas con la Cavalcada de la Mar, que este año ha recuperado sus raíces marineras con la carroza de Neptuno y escenas vinculadas a la actividad pesquera del Grau, la jornada dominical ha mantenido el pulso festivo con una agenda repleta de propuestas.

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La celebración del encierro ha dado paso a otros actos previstos durante el día, como la visita a la calle Torrenostra, la paella monumental en el parque La Panderola y una tarde-noche cargada de música, actividades de peñas y nuevos actos taurinos. Sant Pere combina un año más tradición, identidad grauerà y convivencia en las calles.